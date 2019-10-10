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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gizem KARAKIŞ
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Memur annelere ‘yarızaman’ müjdesi

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Memur annelere ‘yarızaman’ müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıldır bekleyen memur anneye yarızamanlı çalışma hakkına ilişkin talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerekirse kapsamını daraltın. Bu hakkı öncelikli kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu partisinin Kızılcahamam kampında partililerle yaptığı istişare toplantısında soruları yanıtladı. Edinilen bilgiye göre bir milletvekili, çocuğun ilköğretime başlayıncaya kadar anne ve babasına yarızamanlı çalışma hakkı tanıyan yasanın 2016 yılında yürürlüğe girdiğini, ancak bu yasadan sadece işçilerin yararlandığını belirterek, memurlara da bu konuda söz verildiğini hatırlattı.

SIKINTI YARATABİLİR

Erdoğan’ın, memurların neden yasadan yararlanmadığını sorması üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Memurların yaklaşık yüzde 49’unun 6 yaşından küçük çocuğu bulunuyor. Bu ailelerin yarızamanlı çalışması kamuda sıkıntı oluşturabilir” yanıtını verdi. Selçuk, yönetmelik çıktığında 6 yaş ve altı çocuğu bulunan bütün memurların yarızamanlı çalışmak için başvuruda bulunmasından kaynaklı bir endişe olduğunu aktardı.

ÖNCE KADINLAR

Bu konuda verilen sözün yerine getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Gerekirse kapsamını daraltın. Bu hakkı öncelikli kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim” ifadesini kullandı. Toplantıda milletvekilleri, memurlara yarızamanlı çalışma ile ilgili anne ya da babaya seçim hakkı sunulabileceği görüşünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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