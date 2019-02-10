Memleket sevdası

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliğiyle hayata geçen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Almanya’nın Düsseldorf kentinde ikinci gününde de yoğun katılıma sahne oldu. 7’den 70’e her yaş grubundan Türk vatandaşları fuar alanına akın etti. Fuarın ikinci gününde kapıda kuyruk oluştu. Her zaman Türkiye’de bir ev hayali kurduklarını belirten ziyaretçiler, yüzlerce projenin tek çatı altında tanıtılmasını büyük fırsat olarak tanımladı. Fuar alanında görüştüğümüz gurbetçilerin ortak noktası ise memleket özlemi oldu.

KONSOLOSLUKLAR DUYURDU

Evim Türkiye Fuarı’nı konsolosluklar ve reklamlar aracılığıyla duyduklarını ifade eden ziyaretçiler, ailece fuar alanını gezdi. Proje maketlerini inceleyen ziyaretçiler, satış temsilcilerinden bilgi aldı, kimileri de ön satış sözleşmesi imzaladı. Ziyaretçiler ağırlıklı olarak İstanbul, Antalya ve İzmir illerini incelerken, Anadolu illerine de talep vardı. Gurbetçilerin bir kısmı ise projeleri yerine görmek için Türkiye’ye gelme kararı aldı.

FIRSAT AYAĞIMIZA GELDİ

Fuar alanında gurbetçi vatandaşlarla da görüştük. 1991’den bu yana Almanya’dan olan Bedriye Metin Köklü çifti, Türkiye’de ev almayı uzun süredir planladıklarını söyledi. İstanbul veya Bursa’dan alım planladıklarını belirten Köklü çifti, “Fırsat ayağımıza geldi. Hem iyi projeler var hem de kampanya yapmışlar. Biz de inceledik, almayı istiyoruz. Yıllarca burada olsak da içimizde hep memleket özlemi var. Burada Türkiye havasını koklamak bile bizi duygulandırıyor. Almanya’da yaşasak da vatanımız Türkiye” dedi.

ALDIK, KAZANDIK

Cihan Ergün ve Yasemin Ergün çifti ise Almanya’da doğduklarını ama Türkiye’ye kesin dönüş planladıklarını söyledi. Fuarın yılın belli dönemlerinde tekrarlanmasını istediklerini belirten Ergün çifti, “Daha önce İzmir’den ev aldık. Yatırımımız 2 kat değerlendi. Türkiye’de gayrimenkulün kazandırdığını gördük, devam edeceğiz” dedi. Fuara eşi ve bebeğiyle katılan Cihangir Tiryakioğlu ise konsolosluklar aracılığıyla fuarı duyduklarını söyledi. Baba ocağına yatırımı cazip bulduklarını belirten Tiryakioğlu, fuarı gezdikten sonra projeleri yerinde görmek için Türkiye’ye gideceklerini ekledi. Messe Düsseldorf’ta, Lineadecor stratejik ortaklığı, THY resmi ulaşım sponsorluğunda gerçekleşen fuar 4 bin 900 metrekare alanda 10 Şubat pazar günü akşamına kadar gezilebilecek. Türkiye’nin önde gelen 76 gayrimenkul firmasının 100’ün üzerindeki projesi gurbetçilerin beğenisine sunuluyor.

AVRUPA ÜLKELERİNDE DEVAMI OLACAK



DEMİRÖREN Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, Demirören Medya olarak, pek çok projede inşaat sektörü ile yakın işbirliği kurduklarına dikkat çekerken, şu değerlendirmeyi yaptı: “Evim Türkiye ise bizim için milli anlamı olan bir proje. Türkiye ekonomisinin belkemiği inşaat sektörüne farklı bir pazar olanağı yaratırken, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımıza da uygun fırsatlarla memlekete yatırım yapma fırsatı sunuyoruz. Fuara gösterilen ilgiden çok memnunuz. Messe Düsseldorf’ta ilkini düzenlediğimiz Evim Türkiye fuarının devamını da planlıyoruz. Pek yakında Avrupa’nın farklı noktalarında gerçekleştireceğimiz Evim Türkiye fuar takvimini de açıklayacağız.”

BELÇİKA’DAN HOLLANDA’DAN FUARA GELDİLER

İSTEXPO Genel Müdürü İsmail Sezen, İSTexpo olarak dünyanın pek çok yerinde fuarlar düzenlediklerini hatırlatırken, Düsseldorf’un hem Avrupa’nın en önemli fuar merkezlerinden, hem de Türk nüfusunun en yoğun yaşadığı bölgelerden olduğunu ifade etti. Sezen, “Evim Türkiye ekibi olarak fuara gösterilen ilgiden mutluyuz. Sadece Düsseldorf’tan değil, Almanya’nın pek çok şehrinden, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinden katılım var. Bu da bizi Evim Türkiye’nin bir sonraki etaplarını gerçekleştirmek konusunda cesaretlendiriyor” diye konuştu.

ÜNLÜ İSİMLER RENK KATTI

EVİM Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na ünlü isimler de katılarak gurbetçilerle bir araya geldi. Kanal D’nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın’ın ekibi Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Birol Güven, Zeyno Günenç, Volkan Severcan’ın yanı sıra Wilma Elles, Mr. Jade, Şoray Uzun, Yağmur Atacan ve Hamit Altıntop da fuarda yerini aldı. Demirören Medya standında bulunan ünlü isimlerle gurbetçiler fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Ünlü isimler de gurbetçilere yatırım fırsatlarını anlattı. Evim Türkiye Fuarı’nı çok beğendiğini dile getiren Pınar Altuğ, gayrimenkul yatırımının her zaman iyi fikir olduğunu, yurtdışında yaşayan Türkler için de Türkiye’de ev almanın mantıklı olduğunu söyledi. Tamer Karadağlı, fuara ilginin yoğun olduğunu belirterek, fuardan ev bakmadan dönmeyeceklerini de belirtti. Karadağlı, “Fuarı çok güzel buldum. İlgi harika. Eminim sürekli artacak. Bizim geliş amacımız zaten gurbetçilerimiz ile bir araya gelmek. Çünkü onları çoğu zaman bizi görme şansları yok. Biz onların ayağına gelmiş olduk. Dizinin burada da çok izlenmesi mutluluk verici” dedi.

TÜRKİYE’DE GİBİYİZ

Birol Güven ise, “İnşallah burada yaşayan vatandaşlarımız yatırımlarını memleketimize yaparlar. Çok güzel bir ortam ve atmosfer var. Türkiye’de gibiyiz” diye konuştu. Zeyno Günenç, Almanya’da yaşayan vatandaşlar için çok güzel bir adım atıldığını belirtti ve “Zaten Türkiye’ye sık sık tatile geliyorlar. Böyle bir imkan ile orada mülk sahibi olacaklar ve hayatları biraz daha kolaylaşacak” dedi. Yeni kampanyaları ve yabancılara yönelik çok önemli fırsatların olduğunu bu fuarda öğrendiklerini ifade eden Volkan Severcan da “Biz Türk milleti olarak bir evimiz olsun isteriz. Başımızı sokacak bir yuvamız olsun isteriz. O yüzden gayrimenkul yatırımları Türkiye’de, diğer ülkelere göre çok daha popüler çok daha önemli” diye konuştu.

EV VE DÜKKAN ALDIM

Evim Türkiye Fuarı’nda çok büyük kazanç fırsatları olduğunu anlatan Wilma Elles, “Ben de zaten Türkiye’de yatırım yaptım. Daire ve dükkan aldım. Almanya’da da yatırım yaptım. Birikimimi gayrimenkule yatırıyorum. Yatırımlarım Türkiye’de en az ikiye katladı” şeklinde konuştu. Fuarın ilk günü katılımı çok yüksek bulduğunu belirten Şoray Uzun, “Yaklaşık 50 sene önce yurttaşlarımız buraya geçici işçi statüsüyle çalışmaya geldiler. Ama memleketleriyle hiç kopmadılar. Şuan dördüncü nesil hatta beşinci nesil var. Bu anlamda Evim Türkiye Fuarı önemli bir adım oldu. Yerli ve yabancı potansiyel alıcıların evlerinin Türkiye’de olmaları konusunda fuarı son derece anlamlı buldum” dedi. Fuardaki projeleri inceleyeceğini söyleyen Mr. Jade, “Çok güzel projeler gördüm. En iyi yatırım zaten gayrimenkul yatırımı” dedi.