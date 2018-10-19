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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
19.10.2018 - 21:51, Son Güncelleme:

‘Melez’ temel

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‘Melez’ temel

Oyak Renault’nun 100 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçireceği Türkiye’nin ilk hibrit (melez) motorunu üretecek fabrikanın temeli atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yatırımın sonuçlarının cari açığı 2.3 milyar dolar azaltabileceğine dikkat çekti.

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, Bursa’da Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğunu üretmek üzere 19 Ekim 2018 tarihinde yeni enjeksiyon tesisinin temelini attı. 100 milyon Euro’luk yatırımla Süper Teşvik Programı kapsamında yapılacak fabrikada Yüksek Basınçlı Alüminyum Döküm (HPDC) yöntemi ile motor blokları üretimi yapılacak. Dünyada sadece birkaç yerde kullanılan bu yüksek hassasiyetli teknoloji, Türkiye’de ilk kez geliştirilecek. Yeni tesis, 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere, 10 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek. 2020 yılında faaliyete geçecek yeni tesiste, Oyak Renault 100’ü aşkın yeni istihdam sağlayacak. Temel atma töreni; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı (E.) Tümgeneral Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Thierry Bolloré, Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun’un katılımıyla dün gerçekleşti.

2.3 MİLYAR $ KATKI

Törende konuşan Bakan Varank, yatırımı üç ana sebepten ötürü çok değerli ve önemli bulduğunu belirterek “İlk olarak, tesis, yüksek katma değerli üretim hedefimize doğrudan hizmet ediyor. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Nitelikli istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunulacak. Cari açığı yıllık 2.3 milyar dolar azaltabilecek bir üretimden bahsediyorum” dedi. Varank, şöyle konuştu: “Bu yatırımın ikinci önemli özelliğiyse ‘yerlileştirme politikamıza’ olan desteğidir. Üretimde kullanılacak birçok ürün burada yapılacak ya da alüminyum yerli yan sanayi üreticilerimizden temin edilecek. Bu sayede, yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Biliyorsunuz, sanayide ara malı ithalatımız çok yüksek. Bu problemi aşmak adına yerlileştirme programını hayata geçirdik.”

Varank, yatırımı çok değerli kılan son özelliğin ise, Türkiye ve ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi olması olduğuna dikkat çekerek “Bu yatırımların, hem teknoloji transferi hem de istihdam artışları ile katma değer oluşturmasını istiyoruz. Oyak Renault’dan bir talebim var. 2020 yılından önce, Renault’un hibrit otomobil modellerinin Türkiye’deki fabrika hattından çıkmasını arzu ediyorum” dedi.

YATIRIMIN İLK SOMUT ADIMI

RENAULT Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, şunları söyledi: “Temelini attığımız yeni alüminyum enjeksiyon tesisi, Renault Grubu’nun gelecek yıllarda Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı kapsamlı yatırımların ilk somut adımı. Devam eden bu yatırımlar Türkiye ekonomisine ve Renault Grubu’nun dünya çapındaki büyümesine katkıda bulunmaya devam edecektir.”

GELECEĞE YÖN VERECEK

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem bu temelin, Oyak’ın Türk sanayisindeki öncü konumunu pekiştirecek olan, üyelerine sürdürülebilir nema hedefleri için geleceğe atılan bir adım olduğunu belirterek “Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle yüzde 55’lere varan yerlilik oranı ile bu bantlardan çıkan Megane Sedan ve Clio HB modellerini yerli üretim logosuyla gururla tüketicisi ile buluşturuyor. İnovasyonu ülkemizin geleceğine yön verecek en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz. Bu anlamda temel atma töreni bizim bu vizyonumuzun nişanesi niteliğinde. Bu teknolojinin Türkiye’de ilk defa bizim fabrikalarımızda gerçekleşecek olması, hem kurum olarak doğru yolda ilerlediğimizin hem de ülkemize duyulan güvenin önemli bir işareti” diye konuştu.

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