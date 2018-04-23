Melen Barajı’nda sona yaklaşıldı
TÜRKİYE’NİN en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı’nın yüzde 95’i tamamlandı.
Sakarya ve Düzce illeri arasında akan Melen Çayı üzerinde Karadeniz’in 7 kilometre güneyinde inşa edilen baraj tamamlandığında, İstanbul’un yıllık ihtiyacının yüzde 75’ine tekabül eden 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek.
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul’a çok yakın bir şehir olan Sakarya’nın çevresinde çeşitli ırmaklar ve çaylarla Karadeniz’e akan suların bulunduğunu söyledi.
Son derece verimli su kaynakları arasında Melen Çayı’nın olduğunu belirten Balkanlıoğlu, “Melen Çayı üzerine yapılmakta olan bir barajımız var. İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere inşa ediliyor. İstanbul’un su ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini karşılayacak bir imkan bu. Yıllık 1 milyar 77 milyon metreküp su pompalanacak. İstanbul’daki barajların su rezervinin yüzde 75’i buradan sağlanacak” şeklinde konuştu.
Devlet Su İşleri (DSİ) 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar da barajın, İstanbul Boğazı’nın 170 kilometre doğusunda, Düzce ve Sakarya illerine arasındaki Melen Çayı üzerinde inşa edildiğini kaydetti.
Özpınar, “Melen Çayı’nın yıllık ortalama debisi 50 metreküp/saniye olup, bunun 34 metreküp/saniyesini Melen Barajı inşa ederek İstanbul’a faydalı kılmış bulunuyoruz. Bu 34 metreküp/saniye su, kişi başı tüketim seviyesine göre ilave olarak 13 milyon nüfusa yetecek bir su miktarıdır” şeklinde konuştu.
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