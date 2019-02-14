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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.02.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Melek yatırımcılar İstanbul'da buluşacak

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Melek yatırımcılar İstanbul'da buluşacak

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Dünya Melek Yatırım Forumu, 17-19 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) Başkanı Baybars Altuntaş, İstanbul'da düzenlenecek forumun, bu yıl ilk kez start-up'lara küresel yatırım fonu arama imkanı sağlayacağını belirterek, "18 ülkeden 50 girişimci, 6'şar dakika süreyle yatırımcılara ana sahnede sunumlarını gerçekleştirecek." dedi.

Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Dünya Melek Yatırım Forumu'nun 17-19 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Geçen yıl Avrupa'da 340 bin melek yatırımcının toplam 9,6 milyar avroluk yatırım yaptığını ifade eden Altuntaş, bu rakamın Amerika'da 320 bin melek yatırımcıyla 26 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.

Altuntaş, Türkiye'nin start-up ekonomisi açısından 8 yıl önce Avrupa'nın 32. ülkesi olduğunu anımsatarak, "Türkiye geçen yıl 500 milyon avroyu aşan yatırımla Avrupa'nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldi. Bu hızlı gelişmenin sebebi, Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan sonra bu konuda kanuna sahip olan tek ülke. 2018 sonu itibarıyla 471 melek yatırımcı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş durumda. Bunlar da yapmış oldukları yatırımın yüzde 75'ini vergilerden düşebiliyorlar, bu da dünyadaki en yüksek oran. Böylelikle Türkiye start-up ekonomisinde çok hızlı bir yol kat etti." diye konuştu.

WBAF'nin erken aşama yatırım ekosisteminin "Davos"u olarak kabul edildiğini vurgulayan Altuntaş, forumun Singapur'dan Güney Afrika'ya yaklaşık 80 ülkeden binden fazla katılımcıyla gerçekleşeceğini bildirdi.

Altuntaş, forumda bu yıl start-up ekonomisini büyütmek için özel sektör ve kamu iş birliğinin nasıl geliştirileceği ve kamu finasmanının akıllı finansmana nasıl dönüşebileceği konularının tartışılacağı paneller düzenleneceğini aktardı.

WBAF'de 112 konuşmacının yer alacağı 23 uluslararası oturumun düzenleneceğini belirten Altuntaş, "WBAF, bu yıl ilk kez 'start-up'lara küresel yatırım fonu arama imkanı sağlayacak. 18 ülkeden 50 girişimci, 6'şar dakika süreyle yatırımcılara ana sahnede sunumlarını gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.
Altuntaş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da forumun açılışında konuşma yapmasının ve girişimcilik ve melek yatırım konusundaki projelerden bahsetmesinin beklendiğini kaydetti.

WBAF 2019

AA'nın global iletişim ortağı olduğu WBAF 2019'da, farklı ülkelerden melek yatırımcıların başkanları ve sektörün önde gelenleri bir araya gelecek. Anadolu Ajansı da forumda tanıtım standıyla yer alacak.

Forum bu yıl, inovasyonu güçlendirmek için özel sermaye fonlarıyla melek yatırımcıları birleştirme temasıyla düzenlenecek.

Öte yandan Avrupa'da erken aşama yatırımlarının yüzde 90'ı melek yatırımcılar tarafından yapılıyor. Dünyada da erken aşama yatırım pazarının toplam büyüklüğünün 2020 yılına kadar 50 milyar doları aşması bekleniyor.

OECD raporlarına göre, dünya ekonomisinin yüzde 96'sından fazlası KOBİ'ler, girişimciler ve 'start-up'lar tarafından yönlendiriliyor. Birçok ülkede, erken aşama yatırım pazarının önemini kavrayarak, melek yatırımcılar, kurumsal girişimler ve start-uplar için vergi indirimi ve teşvik gibi düzenlemeler yapılıyor. 

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