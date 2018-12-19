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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Meleğe âşık melek yatırımcı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Meleğe âşık melek yatırımcı

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara, melek yatırımcı oldu. Akıllı telefon uygulaması üzerinden bağış platformu yaratan Givin’e yatırım yapan Hara, “Givin, iyi amaçlar için herkesin elinden geldiğince katkıda bulunmasını sağlıyor” dedi.

HEM yurtdışında hem de Türkiye’de ünlü isimlerin girişimlere yatırım yapması artık sıkça rastlanır bir örnek oldu. Şarkıcı Mustafa Sandal, Fenerbahçeli basketbolcu Sinan Güler Türkiye’deki melek yatırımcılar arasında. Bu isimlere Victoria’s Secret’in meleklerinden manken Adriana Lima ile aşk yaşayan yazar Metin Hara da katıldı. Hara’nın yatırım yaptığı girişim ise ‘givin’ oldu. Başak Süer ve Ali Aksakarya tarafından kurulan givin, alışveriş ödemelerinin eğitim, sağlık ve sokak hayvanları için bağış olarak aktarıldığı, uygun fiyatlı alışveriş yaparken bağış yapılmasını sağlayan sosyal girişim olarak ekosistemde yer alıyor.

ABD PAZARINDA ROL ALACAK

Meleğe âşık melek yatırımcı

Yatırımın tam tutarı ve değerleme açıklanmamış olsa da givin, Metin Hara’dan finansal yatırıma ek olarak, Hara’nın aktif desteği ile sosyal ağlardaki bilinirliğini arttırmayı, kurumsal ve ünlü isimlerle olan işbirlikleriyle büyümeye devam ettirmeyi amaçlıyor. 2019 sonunda 100 bin kullanıcıyı geçmeyi hedefleyen girişimin ABD pazarına genişleme planları için de Hara’nın rol oynaması bekleniyor. Givin’i bağışçılık için yeni ve teknolojik bir sistem inşa eden genç girişimcinin hayaline destek vermek ve bizzat projenin parçası olmak istediğini belirten Hara, “Givin, çok daha fazla kişi ve kurumun çocuklara, gençlere, sokak hayvanlarına destek olmasını sağlayan, iyi amaçlar için herkesin elinden geldiği şekilde katkıda bulunmasına imkan veren, büyüme potansiyeli yüksek bir proje” dedi.

Givin Kurucu Ortağı Başak Süer, “Metin Hara ile iyilik ve daha ‘iyi’ye dönüştürmek konusunda örtüşen bir misyonumuz var. Kendisinin finansal ve normalde erişmekte zorlandığımız sosyal ağları aktive için vereceği destek ile yarattığımız sosyal faydayı büyütmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Givin’in diğer kurucu ortağı olan Ali Aksakarya ise şunları söyledi: “Metin’in projeye finansal desteğin ötesinde katacaklarını düşündüğümüzde akıllı bir yatırım olarak görüyoruz.”

 

200 BİN TL BAĞIŞA ARACILIK

Meleğe âşık melek yatırımcı1.5 yıl içinde, 600 bin liranın üstünde bağış potansiyeli ortaya çıkaran ve 200 bin liraya yakın bağışa aracılık eden givin’in net bir finansal gelir modelinin olması da sosyal girişimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Givin’de yapılan ödemelerin yüzde 80’i seçilen sivil toplum kuruluşlarına aktarılırken yüzde 20’si de givin’in sürdürülerek daha çok bağış sağlamasına destek oluyor. Givin, aynı zamanda bağışçıları ödüllendiren de ilk platform. Givin ile bağış yaparak destek puanları toplayan kullanıcılar yarışmalarla ödüller kazanabiliyor ve en az 2 kişilik ekipler oluşturarak diğer ekiplerle yarışabiliyorlar.

 

 

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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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