Meleğe âşık melek yatırımcı

HEM yurtdışında hem de Türkiye’de ünlü isimlerin girişimlere yatırım yapması artık sıkça rastlanır bir örnek oldu. Şarkıcı Mustafa Sandal, Fenerbahçeli basketbolcu Sinan Güler Türkiye’deki melek yatırımcılar arasında. Bu isimlere Victoria’s Secret’in meleklerinden manken Adriana Lima ile aşk yaşayan yazar Metin Hara da katıldı. Hara’nın yatırım yaptığı girişim ise ‘givin’ oldu. Başak Süer ve Ali Aksakarya tarafından kurulan givin, alışveriş ödemelerinin eğitim, sağlık ve sokak hayvanları için bağış olarak aktarıldığı, uygun fiyatlı alışveriş yaparken bağış yapılmasını sağlayan sosyal girişim olarak ekosistemde yer alıyor.

ABD PAZARINDA ROL ALACAK

Yatırımın tam tutarı ve değerleme açıklanmamış olsa da givin, Metin Hara’dan finansal yatırıma ek olarak, Hara’nın aktif desteği ile sosyal ağlardaki bilinirliğini arttırmayı, kurumsal ve ünlü isimlerle olan işbirlikleriyle büyümeye devam ettirmeyi amaçlıyor. 2019 sonunda 100 bin kullanıcıyı geçmeyi hedefleyen girişimin ABD pazarına genişleme planları için de Hara’nın rol oynaması bekleniyor. Givin’i bağışçılık için yeni ve teknolojik bir sistem inşa eden genç girişimcinin hayaline destek vermek ve bizzat projenin parçası olmak istediğini belirten Hara, “Givin, çok daha fazla kişi ve kurumun çocuklara, gençlere, sokak hayvanlarına destek olmasını sağlayan, iyi amaçlar için herkesin elinden geldiği şekilde katkıda bulunmasına imkan veren, büyüme potansiyeli yüksek bir proje” dedi.

Givin Kurucu Ortağı Başak Süer, “Metin Hara ile iyilik ve daha ‘iyi’ye dönüştürmek konusunda örtüşen bir misyonumuz var. Kendisinin finansal ve normalde erişmekte zorlandığımız sosyal ağları aktive için vereceği destek ile yarattığımız sosyal faydayı büyütmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Givin’in diğer kurucu ortağı olan Ali Aksakarya ise şunları söyledi: “Metin’in projeye finansal desteğin ötesinde katacaklarını düşündüğümüzde akıllı bir yatırım olarak görüyoruz.”

200 BİN TL BAĞIŞA ARACILIK

1.5 yıl içinde, 600 bin liranın üstünde bağış potansiyeli ortaya çıkaran ve 200 bin liraya yakın bağışa aracılık eden givin’in net bir finansal gelir modelinin olması da sosyal girişimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Givin’de yapılan ödemelerin yüzde 80’i seçilen sivil toplum kuruluşlarına aktarılırken yüzde 20’si de givin’in sürdürülerek daha çok bağış sağlamasına destek oluyor. Givin, aynı zamanda bağışçıları ödüllendiren de ilk platform. Givin ile bağış yaparak destek puanları toplayan kullanıcılar yarışmalarla ödüller kazanabiliyor ve en az 2 kişilik ekipler oluşturarak diğer ekiplerle yarışabiliyorlar.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR