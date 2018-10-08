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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
08.10.2018 - 17:36, Son Güncelleme:

Mehmet Tütüncü kimdir?

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Mehmet Tütüncü kimdir?

Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding'in yeni CEO'su oldu. Daha önce Yıldız Holding içerisinde bazı pozisyonlarda görev yapan Mehmet Tütüncü, bir dönem Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda da kamu görevlerini üstlendi. TÜSİAD üyesi olan Tütüncü, aynı zamanda Avrupa Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu Liaison Committee Başkanlığı’nı da yürütüyor. İşte, Mehmet Tütüncü hakkında bazı bilgiler

1958 yılında doğan Mehmet Tütüncü, makine mühendisliği eğitiminin yanı sıra endüstri ve örgüt psikolojisi bilim uzmanlığı derecesine sahip. 1983-1987 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda çalıştı. 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi AŞ’de çeşitli görevler aldı ve şirketin Genel Müdürlüğü’nü yaptı. 1996 yılında Ülker Gıda AŞ’de çalışmaya başlayan Mehmet Tütüncü, 1998 yılına kadar İşletmeler Koordinatörlüğü yaptı. Ülker Bisküvi, Kek ve Çikolata’dan sorumlu Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2005 yılı Mayıs ayında Yıldız Holding A.Ş Gıda ve İçecek Grup Başkanlığı'na atandı. Şu an Pladis Global CEO görevini yürütüyor.

Öğrenimi ve iş hayatı boyunca birçok konuda eğitim alan Tütüncü, 1987 – IRI Bursu ile İtalya’da 6 ay İşletme Yönetimi konusunda eğitim gördü. 1993-1994 öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Pazarlama, Finans, Muhasebe, İstatistik, İş Hukuku dersleri, Harvard Business School’da Stratejik Marketing eğitimi, IMD / İsviçre’de eğitim aldı. Insead – Ülker Liderlik programını bitirdi.

İngilizce bilen Mehmet Tütüncü TÜSİAD üyesi. Tütüncü ayrıca 2013 Temmuz ayı itibarıyla Avrupa Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu Liaison Committee Başkanlığı’nı yürütüyor. Ayrıca birçok sektör derneğin de Yönetim Kurulu üyesi. Evli ve 3 çocuk babası olan Tütüncü, farklı kültürleri tanımaktan, doğa ile iç içe olmaktan hoşlanıyor. Hobi olarak el yapımı küçük kutular ve objeler biriktiriyor, bahçe işleri ile uğraşıyor.

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