Mehmet Tütüncü kimdir?
Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding'in yeni CEO'su oldu. Daha önce Yıldız Holding içerisinde bazı pozisyonlarda görev yapan Mehmet Tütüncü, bir dönem Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda da kamu görevlerini üstlendi. TÜSİAD üyesi olan Tütüncü, aynı zamanda Avrupa Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu Liaison Committee Başkanlığı’nı da yürütüyor. İşte, Mehmet Tütüncü hakkında bazı bilgiler
1958 yılında doğan Mehmet Tütüncü, makine mühendisliği eğitiminin yanı sıra endüstri ve örgüt psikolojisi bilim uzmanlığı derecesine sahip. 1983-1987 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda çalıştı. 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi AŞ’de çeşitli görevler aldı ve şirketin Genel Müdürlüğü’nü yaptı. 1996 yılında Ülker Gıda AŞ’de çalışmaya başlayan Mehmet Tütüncü, 1998 yılına kadar İşletmeler Koordinatörlüğü yaptı. Ülker Bisküvi, Kek ve Çikolata’dan sorumlu Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2005 yılı Mayıs ayında Yıldız Holding A.Ş Gıda ve İçecek Grup Başkanlığı'na atandı. Şu an Pladis Global CEO görevini yürütüyor.
Öğrenimi ve iş hayatı boyunca birçok konuda eğitim alan Tütüncü, 1987 – IRI Bursu ile İtalya’da 6 ay İşletme Yönetimi konusunda eğitim gördü. 1993-1994 öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Pazarlama, Finans, Muhasebe, İstatistik, İş Hukuku dersleri, Harvard Business School’da Stratejik Marketing eğitimi, IMD / İsviçre’de eğitim aldı. Insead – Ülker Liderlik programını bitirdi.
İngilizce bilen Mehmet Tütüncü TÜSİAD üyesi. Tütüncü ayrıca 2013 Temmuz ayı itibarıyla Avrupa Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu Liaison Committee Başkanlığı’nı yürütüyor. Ayrıca birçok sektör derneğin de Yönetim Kurulu üyesi. Evli ve 3 çocuk babası olan Tütüncü, farklı kültürleri tanımaktan, doğa ile iç içe olmaktan hoşlanıyor. Hobi olarak el yapımı küçük kutular ve objeler biriktiriyor, bahçe işleri ile uğraşıyor.
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