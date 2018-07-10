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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ-AA
10.07.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Mehmet Şimşek'ten 'veda' mesajı

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Mehmet Şimşek'ten 'veda' mesajı

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni kabineyi tebrik ederek, "Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz." ifadesini kullandı.

Şimşek Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğü bakanlık görevinin sona erdiğini ifade ederek, aslolanın aziz millete hizmet, kişilerin geçici olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye hizmet etme ve babasının vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Şimşek, siyasette ilk göz ağrısı diye tanımladığı Gaziantep'e, baba ocağı Batman’daki hemşehrilerine ve millete, verdikleri destek için teşekkür etti.

Şimşek, yeni kabineyi tebrik ederek, "Bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun. Siyasete adım attığım 2007’den beri geride 'bir hoş sada' bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız." şeklinde veda etti

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Mehmet Şimşekten veda mesajı


MAYIS 2009’DA BAKAN OLDU
1997 yılında New York'a yerleşen Şimşek 1998 yılında İstanbul'a dönerek Deutsche - Bender Menkul Değerler’de iki yıl çalıştı. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch’e geçen Şimşek İngiltere'ye yerleşti. Şimşek, 2005 yılı sonunda Merrill Lynch'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi. Şimşek 22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimde Meclis’e Gaziantep milletvekili olarak girdi. Şimşek 1 Mayıs 2009’da Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

 

 

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