Mehmet Şimşek'ten 'veda' mesajı
Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni kabineyi tebrik ederek, "Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz." ifadesini kullandı.
Şimşek Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğü bakanlık görevinin sona erdiğini ifade ederek, aslolanın aziz millete hizmet, kişilerin geçici olduğunu kaydetti.
Türkiye'ye hizmet etme ve babasının vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Şimşek, siyasette ilk göz ağrısı diye tanımladığı Gaziantep'e, baba ocağı Batman’daki hemşehrilerine ve millete, verdikleri destek için teşekkür etti.
Şimşek, yeni kabineyi tebrik ederek, "Bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun. Siyasete adım attığım 2007’den beri geride 'bir hoş sada' bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız." şeklinde veda etti
MAYIS 2009’DA BAKAN OLDU
1997 yılında New York'a yerleşen Şimşek 1998 yılında İstanbul'a dönerek Deutsche - Bender Menkul Değerler’de iki yıl çalıştı. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch’e geçen Şimşek İngiltere'ye yerleşti. Şimşek, 2005 yılı sonunda Merrill Lynch'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi. Şimşek 22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimde Meclis’e Gaziantep milletvekili olarak girdi. Şimşek 1 Mayıs 2009’da Maliye Bakanlığı görevine getirildi.
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