Mehmet Şimşek'ten flaş cari açık ve enflasyon açıklaması
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerindeki faiz kararının ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
*POLİTİKA setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz
*Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek
*Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz, dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek
*Ar-ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla güçlendiriyoruz
*Yaptığımız reform ve verdiğimiz destekler sayesinde Türkiye patent başvuru sayısında dünyada 2002'deki 38. sıradan 22. sıraya yükseldi. Hedefimiz dünyada ilk 10 arasına girmek
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