Mehmet Şimşek'ten cari açık ve enflasyon mesajı
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Orta vadede yapısal reformların desteği ile altın hariç cari açığı yüzde 3’ün altına, enflasyonu tek haneye düşüreceğiz" açıklaması yaptı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, cari açık ve enflasyona ilişkin mesaj verdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomide II. çeyrekte başlayan yeniden dengelenme, yılın 2. yarısında para politikası, makro ihtiyati tedbirler & mali disiplin ile ivme kazanarak devam edecek.
Orta vadede yapısal reformların desteği ile altın hariç cari açığı %3’ün altına, enflasyonu tek haneye düşüreceğiz."
Ekonomide II. çeyrekte başlayan yeniden dengelenme, yılın 2. yarısında para politikası, makro ihtiyati tedbirler & mali disiplin ile ivme kazanarak devam edecek.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 1 Haziran 2018
Ortada vadede yapısal reformların desteği ile altın hariç cari açığı %3’ün altına, enflasyonu tek haneye düşüreceğiz.
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