Mehmet Şimşek: Orta vadeli perspektifle sorunlar kökten çözülür

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
03.07.2018 - 20:23, Son Güncelleme:

Mehmet Şimşek: Orta vadeli perspektifle sorunlar kökten çözülür

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Mehmet Şimşek: Orta vadeli perspektifle sorunlar kökten çözülür

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunların kökten çözülebileceğini belirterek, yeni hükümetin para, maliye, makro-ihtiyati politika setini daha da güçlendirerek ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürmesi, yapısal reformları önceliklendirmesi ve dış kaynağın girişiyle yumuşak inişin mümkün olabileceğini bildirdi.

Bir takipçisinin sorusu üzerine dış kaynakla IMF'yi kastetmediğini vurgulayan Şimşek, 2018 yılında toplam küresel tasarrufların 1,5 trilyon dolar artarak 22 trilyon dolara çıkacağına dikkati çekti.

Şimşek, sermayenin her zaman güvenli liman arayışında olduğuna işaret ederek, küresel dolar likiditesinin azaldığını ancak güçlü hikayesi olan ülkelere kaynak akışının devam ettiğini, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli görünümünün de pozitif olduğunu belirtti.

 

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