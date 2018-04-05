Ankara kulislerini sallayan iddia... Mehmet Şimşek istifa mı etti?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını Başbakana ilettiği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.
Yıldırım’ın devreye girerek bu girişimi önlediği, konunun Cumhurbaşkanına da iletildiği öne sürüldü. Şimşek’in de son üç günden beri kamuya açık programlar yapmayarak, sessiz kalmasının eleştirilerden kaynaklandığı dile getirildi. MYK’da yapılan bu değerlendirmelerin ardından, ilgili bakanlara, faizlerin aşağı çekilmesiyle ilgili çalışma yapmaları talimatı verildiği öğrenildi.
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