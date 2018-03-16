Mehmet Aydın, hayranı olduğu Rapçi Azap'ı da dolandırmış

Çiftlik Bank'ın binlerce mağdur ettiği kişilerden birisi de Rapçi Azap; gerçek adıyla Hüseyin Gülsevdi oldu. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Bursa'da geçirdiği çocukluk yıllarında rap camiasına her zaman yakınlık duydu. Bursa'nın ünlü rapçilerinden Azap'ı da ilk olarak arkadaşları sayesinde tanıdı. Azap'ın hayranlarındandı.

Aradan yıllar geçti... Mehmet Aydın ve ekibi kurduğu Çiftlik Bank için tanıtım şarkısı arayışına girdi. İlk olarak rap camiasının da tanıdığı isimlerden olan Taladro ve Canfeza'ya şarkı yaptırıldı. Ancak bu şarkıyı beğenmeyen Aydın, başka şarkı arayışına girdi.



Şirket yetkilileri, bu kez Aydın'ın Bursa'da çocukluk yıllarından tanıdığı Azap'tan şarkı istedi. Bunun üzerine Rapçi Azap şarkıyı hazırladı ve bunun karşılığında parasını aldı.



ETRAFTAN ETKİLENDİ, 20 BİN LİRA YATIRDI

Hazırladığı şarkının ardından etrafında oynayanlardan da etkilendiğini söyleyen Azap, kazandığı paranın üzerine de para ekleyerek Çiftlik Bank sistemine 20 bin lira yatırdı. İlk aylarda parasını aldı ancak daha sonra ödemelerde sorunlar yaşandı ve bugüne kadar Çiftlik Bank sisteminden 10 bin 600 lira çekebildi. Çiftlik Bank yetkilileri ile görüşen Azap, 'Devletle ilgili sorunlarımız var, bankalar yüzünden ödemeler gecikiyor' yanıtını aldı.

İKİNCİ BİR ŞARKI İSTEDİ, PARAYI VERMEDİ



Ocak ayında ise Çiftlik Bank yetkilileri bu kez yeni bir şarkı için Azap'ın kapısını çaldı. Yapacağı yeni şarkı için cazip bir para teklif etti. Ancak bu parayı nakit ya da banka yoluyla ödemeyeceklerini, Çiftlik Bank'taki hesabına yatıracaklarını ve böylece daha fazla para kazanacağını söyledi.

Azap, daha önce yaptığı şarkının parasını aldığı için tereddüt etmedi ve şarkıyı gönderdi. Çiftlik Bank yetkilileri ödeme günü geldiğinde 'Sisteme geçemiyoruz, çok yoğunluk var' yanıtını verdi.



ŞARKILARI KALDIRTTI

Ve daha sonra Çiftlik Bank hakkında söylentiler ortaya çıktı. Mehmet Aydın birden bire ortadan kayboldu. Rapçi Azap ve menajeri harekete geçerek Çiftlik Bank için yaptırdıkları şarkıyı telif haklarını kullanarak kaldırttı.

AÇIKLAMA YAPTI: BEN DE YATIRIMCIYIM, MAĞDUR EDİLDİM

Çiftlik Bank ile ilgili yayılan haberler arasında Mehmet Aydın'ın Rapçi Azap'a gönderdiği para da gündeme geldi. Bu iddialar üzerine Rapçi Azap, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Azap, açıklamada kendisinin de mağdur olduğunu ve yaptığı şarkı dışında Çiftlik Bank ile hiçbir bağının olmadığını söyledi. Açıklama şöyle:

"Öncelikle internette dolaşan şirketin CEO'su Mehmet Aydın tarafından gönderilen EFT'lerin yer aldığı belgedeki şahsi hesabıma yatan 2000 lira ile başlayalım. Oyundaki üyeler ya da müzikal olarak beni yakından takip eden herkesin bildiği gibi ben bu şirket adına tanıtım parçası yaptım. Mehmet Aydın tarafından hesabıma gönderilen bu para yaptığım şarkı karşılığında aldığım ödemenin kalan kısmıdır.

İkinci konu ise bazı rap sayfalarında paylaşılan sponsorluk konusu. Bu reklam müziği yayınlandıktan sonra yönetim ve üyeler tarafından beğenildiği için son yaptığımız albümdeki herhangi bir parçanın klip masraflarını üstlenmek istediler. Benim yada Aşıl’ın bu şirketle her hangi bir bağı yada sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır.

Üçüncü konu ise bende bir üye ve yatırımcıyım tr3 yani Ares serverında üye olduğum tarihten bu güne 20 bin lira yatırımda bulundum. Çekebildiğim miktar ise 10.600 TL dir. Bu papara hesap hareketlerinde ve e-posta adresim de gün ve gün kayıtlıdır.

Bende bir yatırımcıyım ve bende her üye gibi mağdur edildim. Bu şirket için yaptığım jenerik parçası dışında her hangi bir bağım yada anlaşmam bulunmamaktadır. Bunlar delilleriyle sabittir. Bu güne kadar yaptığım tanıtım parçalarıyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatmış olup telif haklarımı kullanarak yayından kaldırmış bulunmaktayım."



