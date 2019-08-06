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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.08.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Mega yatlar Marmaris'e demirledi

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Mega yatlar Marmaris'e demirledi

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine demirleyen lüks yatlar, ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine demirleyen mega yatlar, ilgi odağı haline geldi. Turizm sezonun en hareketli aylarının yaşandığı ilçenin koylarına gelen mega yatlar, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

İngiliz vatandaşı iş adamı Philip Green'e ait olduğu belirtilen, Malta bayraklı, 150 milyon dolarlık mega yat "Lionhearth", Hisarönü Körfezi'ne demirledi. Yatın çevresinde gün boyunca parasailing, jet ski ve günlük gezi tekneleri dolaştı.

RENKLİ YAT "SALUZİ"

Mor ağırlıklı renkleri ve dış dizaynıyla dikkati çeken Malta bayraklı, 69 metrelik yat "Saluzi", Hisarönü Körfezi'de alargada durdu. Yata, günübirlik tura çıkan turistler ilgi gösterdi.

Körfezde ayrıca Malta bayraklı 58 metrelik "İllusion", Biritinya Virjin Adaları bayraklı 50 metrelik "Ventura"nın yanı sıra 30 metreden büyük motor yatlar ve guletler demirleyip, misafirlerine deniz keyfi yaşatıyor. 

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