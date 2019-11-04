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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mega şehirleri geride bıraktı

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Mega şehirleri geride bıraktı

İstanbul Havalimanı 1 yılda megapollerin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. Geçen yıl 29 Ekim’de yapılan resmi açılışın ardından hizmete başlayan İstanbul Havalimanı’nda, bir yılda icra edilen seferlerle 40 milyon 470 bin 45 kişi seyahat etti.

Dünya havacılığının yeni merkezi olan havalimanı, bu dönemde geliş-gidiş yapan yolcu açısından Tokyo, Yeni Delhi, Şanghay, Sao Paulo, Meksiko, Kahire, Pekin, Dakka ile New York gibi megapollerin nüfusunu geride bıraktı. Bir yıllık dönemde, iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 yolcu, "Türkiye'nin zafer anıtı" olarak nitelendirilen havalimanından seyahat etti.

71 SANİYEDE 1 UÇAK

İniş-kalkış yapılan uçakların zamana göre trafik sıklığı açısında çok yoğun bir dönemi başarıyla tamamlayan İstanbul Havalimanı’ndan, nisan-eylül arasında ortalama her 71 saniyede bir uçağın geliş-gidiş yaptığı hesaplandı. Bu dönemde havalimanı merkezli icra edilen seferler dikkate alındığında bir uçakta seyahat eden yolcu ortalamasının 160 olduğu belirlendi. Aynı dönemde İstanbul Havalimanı’ndan iç hatta 54 bin 848 dış hatta 164 bin 957 olmak üzere toplam 219 bin 805 sefer icra edildi.

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