Mega şehirleri geride bıraktı
İstanbul Havalimanı 1 yılda megapollerin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. Geçen yıl 29 Ekim’de yapılan resmi açılışın ardından hizmete başlayan İstanbul Havalimanı’nda, bir yılda icra edilen seferlerle 40 milyon 470 bin 45 kişi seyahat etti.
Dünya havacılığının yeni merkezi olan havalimanı, bu dönemde geliş-gidiş yapan yolcu açısından Tokyo, Yeni Delhi, Şanghay, Sao Paulo, Meksiko, Kahire, Pekin, Dakka ile New York gibi megapollerin nüfusunu geride bıraktı. Bir yıllık dönemde, iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 yolcu, "Türkiye'nin zafer anıtı" olarak nitelendirilen havalimanından seyahat etti.
71 SANİYEDE 1 UÇAK
İniş-kalkış yapılan uçakların zamana göre trafik sıklığı açısında çok yoğun bir dönemi başarıyla tamamlayan İstanbul Havalimanı’ndan, nisan-eylül arasında ortalama her 71 saniyede bir uçağın geliş-gidiş yaptığı hesaplandı. Bu dönemde havalimanı merkezli icra edilen seferler dikkate alındığında bir uçakta seyahat eden yolcu ortalamasının 160 olduğu belirlendi. Aynı dönemde İstanbul Havalimanı’ndan iç hatta 54 bin 848 dış hatta 164 bin 957 olmak üzere toplam 219 bin 805 sefer icra edildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle