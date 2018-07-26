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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
26.07.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Mega proje rekor sürede tamamlandı

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Mega proje rekor sürede tamamlandı

Siemens, Mısır’ın ulusal şebekesine toplam 14,4 gigavat (GW) ek enerji üretim kapasitesi kazandıracak olan kombine çevrim enerji santrali projesini sadece 27,5 ayda tamamlayarak, modern ve hızlı enerji santrali projelerinin uygulanmasında dünya rekoru kırdığı kaydedildi.

SİEMENS, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü ‘Mısır Mega Projesi’ni tamamladı. Proje kapsamında bir tanesinin yapımı 30 ay süren 1200 MW kapasiteli kombine çevrim enerji santrali bloklarından 12 tanesi eş zamanlı olarak şebekeye bağlandı. Toplam 27,5 ayda bitirilerek uygulamaya sokulan proje ile modern ve hızlı enerji santrali projelerinin uygulanmasında dünya rekoru kırıldığı kaydedildi.

1 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLAYACAK

Mısır’ın ulusal şebekesine toplam 14,4 gigavat (GW) ek enerji üretim kapasitesi kazandıracak olan projede, yüksek verimliliğe sahip H-sınıfı gaz türbini teknolojisi kullanıldı. Bu sayede yakıt kullanımı yüzde 61 oranında daha verimli hale gelecek ve Mısır’ın yıllık yakıt maliyetlerinde 1 milyar doları tasarruf sağlanacak. Beni Suef, Brullus ve New Capital enerji santrallerinde kombine çevrimin devreye alınması ve sistemin çalıştırılması ile 40 milyon kişiye güvenilir elektrik teminine yetecek miktarda enerji sağlanacak.

"ENERJİ ALTYAPISINDA MODEL OLUŞTURUYOR"

Projenin rekor sürede tamamlanmasına vurgu yapan Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Joe Kaeser, "Proje, ülkenin enerji tablosu dönüştürmekle kalmayacak aynı zamanda Orta Doğu’da ve tüm dünyada enerji altyapılarına da model oluşturacak. Bu mega proje aynı zamanda müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı, güçlü iş birlikleri açısından da çıtayı yükseltiyor. Bu benzersiz performans modelini daha güvenilir, uygun maliyetli ve sürdürülebilir enerji sistemleri kurmak isteyen diğer ülkelerde de hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

40 MİLYON KİŞİYE ENERJİ

Mısır’da kurulan üç enerji santralinin her birinde 8 adet SGT5-8000 H-sınıfı gaz türbini, 4 buhar türbini, 12 jeneratör, 8 Siemens ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü, 12 transformatör ve 500 kilovoltluk gaz izoleli şalt cihazı kullanıldı. Siemens, Mısır’daki enerji şebekesinin direncini artırmak üzere, yeni enerji santralleri tarafından üretilen elektriği iletecek 6 adet trafo merkezine de enerji sağladı. Şirket aynı zamanda, tesislerin işletilmesi ve bakımından sorumlu olacak 600 Mısırlı mühendis ve teknisyene eğitim vererek yerel iş gücünün bilgi ve becerisini artırmasına yardımcı oldu.

 

 

 

 

 

 

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