Bunu yapmayan yandı! Artık cezası var

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
22.03.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Bunu yapmayan yandı! Artık cezası var

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Bunu yapmayan yandı! Artık cezası var

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba yasa ile asgari ücret alan çalışanların maaşının asgari ücret altında kalması durumunda asgari geçim indirimi sağlanacak. Fatura veya fiş düzenlemeyen, gerçek meblağdan farklı bir fatura veya fiş kesenlere ise her bir belge için asgari 240 lira ceza kesilecek.

TBMM’ye sevk edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AGİ DESTEĞİ VERİLECEK

Kanuna göre; Asgari ücret alan çalışanların maaşının asgari ücret altında kalması durumunda mağduriyetin giderilmesi için asgari geçim indirimi sağlanacak.

10 BİN T HURDA TEŞVİĞİ

Hurdaya ayrılan 16 yaş ve üzerindeki araçlar 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor. Buna göre; 2019 yıl sonuna kadar aracını trafikten sildiren ve imha merkezlerine teslim edenlere hurdaya ayırdığı araç cinsinden ÖTV teşviki sağlanmış olacak.

DİPLOMATİK PASAPORT

Bakan ve TBMM üyelerine verilen diplomatik pasaportlar, görevlerinin sona ermesi durumunda da geçerli olacak. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri tarafından yapılan yatırımlar KDV’den istisna tutulacak.

YÜZDE 5'İ GEÇEMEYECEK

Nişasta kökenli şekerler için belirlenen kota, ülke kotasının yüzde 5’ini geçmeyecek şekilde düzenlenirken, şeker kotalarının tespiti, iptal ve transferleri hakkında alınan kararların uygulanması hakkı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, Bakanlar Kuruluna geçecek.

100 LİRA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

01 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ilave istihdam sağlayan işverenlere 12 ay gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilecek, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği 2018 yılında da uygulanmaya devam edilecek.

ÇATIDA ELEKTRİĞE VERGİ DÜZENLEMESİ

Konut çatılarının enerji üretimi amaçlı kullanılması teşvik edilirken, üretilen elektriğin ihtiyaç fazlasının tedarik şirketine satılması halinde vatandaş vergiden muaf esna kapsamına alınacak.

FİŞ KESMEYENE 240 LİRA CEZA

E-Fatura, fatura veya fiş düzenlemeyen, gerçek meblağdan farklı bir fatura veya fiş kesenlere her bir belge için asgari 240 lira ceza kesilecek. Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanacak.

ŞARTLAR SAĞLANIRSA HACİZ KALKACAK

Maliye Bakanlığı tarafından haczedilen mal üzerindeki hacizler, şartların sağlanması halinde kaldırılabilecek. Uyuşmazlıkların, arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi durumunda karar ve ilam harcı ücreti 35 lira 90 kuruş olacak.

KANTİNE KDV İSTİSNASI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantinlerin kiraya verilmesine KDV istisnası getirilecek. Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan şirketlere 31 Aralık 2019 tarihine kadar yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası getirilecek.

BES CAYMA HAKKI

Terör eyleminin engellenmesi sırasında hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek. Bireysel Emeklilik Sisteminden cayma hakkı arttırılacak.

ÇEYİZ VE KONUT HESABI

Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılacak. Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi ve ilk defa ev sahibi olacak vatandaşların desteklenmesi amacıyla konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25’e çıkarılacak.

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