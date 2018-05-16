Meclis’e torbalı final
KÖPRÜ ve otoyollarda kaçak geçişin cezası 10 kattan 4 kata düştü. Kaçak geçiş indirimi, Avrasya Tüneli ile halen çalışmaları süren üç katlı tüp geçişi de kapsayacak. Yasa yürürlüğe girmeden önce uygulanmış cezalar için de geçerli olacak bu düzenleme, cezası tahakkuk ettirilenler için ise geçerli olmayacak. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) üzerinde Ankapark kurulu alan da 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz tahsis edilecek. Tahsis edilecek bu alan üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek. Seçim öncesi son toplantısını yapan Meclis Genel Kurulu kapandı.
SON DAKİKA HAZİNE OPERASYONU
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçilecek 24 Haziran seçimleri öncesinde son toplantısını yapan Meclis’en geçen torba yasa, parlamenter sistemde kabul edilen son yasa olarak tarihe geçti.
Yasada, Türk Parası’nın Kıymetini Koruma Kanunu cezaları için verilen son dakika önergesiyle de, bu cezalarda değişiklik yapan düzenlemeler metinden çıkarılırken, kaçak döviz bürolarına ceza verilmesine ilişkin hüküm ise korundu. Buna göre, izinsiz döviz bürolarına 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar ceza verilebilecek. Hazine Müsteşarlığı’na, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kapsamında istediği her türlü bilgi ve belgeyi gerçek ve tüzel kişilerden isteme yetkisi veren düzenleme de, önergeyle metinden çıkarıldı. Yasadan çıkarılan bu düzenleme, bilgi ve belge yükümlülüğünü yerine getirmeyene 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası öngörüyordu.
PAZARLIK USÜLÜ GENİŞLEDİ
Teklife verilen önergeyle, pazarlık usülüyle ihale yapılabilecek durumları düzenleyen 21 b maddesi genişletildi. Buna göre yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı-can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde de pazarlık usulü kullanılabilecek. Bir başka önergeye göre ise TOBB yönetim kurulu üyesi sayısı 15’ten 21’e çıkarılacak.
SULAMA BORCU KAYNAĞINDAN KESİLECEK
Yasaya göre, çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçları kaynağında kesilecek. Böyle bir durumda bankaya borç miktarı bildirilecek ve borç tutarı çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilecek. Kamu İhale Sözleşmeleri kapsamında olan elektrik alım sözleşmelerinde, fiyat farkı söz konusu olabilecek. 1 Ocak 2016’dan sonraki alımlarda Bakanlar Kurulu’nun belirlediği kapsamda fiyat farkı ödenebilecek. 2-B kapsamındakilerin başvuru süresi, tebligatta belirtilen süre içerisinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi, 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılacak.
RİZE’DE KIYIYA SAĞLIK TESİSİ
Rize’de ihtiyaca rağmen tesisin inşa edileceği uygun arsa bulunamadığından,bu kentte kıyıda sağlık tesisi yapılabilecek. Tütün üreticileri toplanıp tesis kurarsa, bu tesislerde tam ve yeni teknolojiyle tesis kurma şartı aranmayacak. Şirketlerin aktifinde bulunan taşınmazlar için özel “yeniden değerleme oranı” usulü uygulanacak. Katma Değer Kanunu’na getirilen hasılat esaslı vergilendirme için Bakanlar Kurulu’na yetki verilecek. Taşkömürü havzalarında hak sahibi olanlardan ecrimisil alınmayacak.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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