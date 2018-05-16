Meclis’e torbalı final

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
ANKARA
16.05.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Meclis’e torbalı final

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Meclis’e torbalı final

KÖPRÜ ve otoyollarda kaçak geçişin cezası 10 kattan 4 kata düştü. Kaçak geçiş indirimi, Avrasya Tüneli ile halen çalışmaları süren üç katlı tüp geçişi de kapsayacak. Yasa yürürlüğe girmeden önce uygulanmış cezalar için de geçerli olacak bu düzenleme, cezası tahakkuk ettirilenler için ise geçerli olmayacak. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) üzerinde Ankapark kurulu alan da 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz tahsis edilecek. Tahsis edilecek bu alan üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek. Seçim öncesi son toplantısını yapan Meclis Genel Kurulu kapandı.

SON DAKİKA HAZİNE OPERASYONU
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçilecek 24 Haziran seçimleri öncesinde son toplantısını yapan Meclis’en geçen torba yasa, parlamenter sistemde kabul edilen son yasa olarak tarihe geçti.

Yasada, Türk Parası’nın Kıymetini Koruma Kanunu cezaları için verilen son dakika önergesiyle de, bu cezalarda değişiklik yapan düzenlemeler metinden çıkarılırken, kaçak döviz bürolarına ceza verilmesine ilişkin hüküm ise korundu. Buna göre, izinsiz döviz bürolarına 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar ceza verilebilecek. Hazine Müsteşarlığı’na, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kapsamında istediği her türlü bilgi ve belgeyi gerçek ve tüzel kişilerden isteme yetkisi veren düzenleme de, önergeyle metinden çıkarıldı. Yasadan çıkarılan bu düzenleme, bilgi ve belge yükümlülüğünü yerine getirmeyene 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası öngörüyordu.

PAZARLIK USÜLÜ GENİŞLEDİ
Teklife verilen önergeyle, pazarlık usülüyle ihale yapılabilecek durumları düzenleyen 21 b maddesi genişletildi. Buna göre yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı-can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde de pazarlık usulü kullanılabilecek. Bir başka önergeye göre ise TOBB yönetim kurulu üyesi sayısı 15’ten 21’e çıkarılacak.

Meclise böyle veda ettiler
Meclis'e böyle veda ettiler

SULAMA BORCU KAYNAĞINDAN KESİLECEK
Yasaya göre, çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçları kaynağında kesilecek. Böyle bir durumda bankaya borç miktarı bildirilecek ve borç tutarı çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilecek. Kamu İhale Sözleşmeleri kapsamında olan elektrik alım sözleşmelerinde, fiyat farkı söz konusu olabilecek. 1 Ocak 2016’dan sonraki alımlarda Bakanlar Kurulu’nun belirlediği kapsamda fiyat farkı ödenebilecek. 2-B kapsamındakilerin başvuru süresi, tebligatta belirtilen süre içerisinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi, 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılacak.  

RİZE’DE KIYIYA SAĞLIK TESİSİ
Rize’de ihtiyaca rağmen tesisin inşa edileceği uygun arsa bulunamadığından,bu kentte kıyıda sağlık tesisi yapılabilecek. Tütün üreticileri toplanıp tesis kurarsa, bu tesislerde tam ve yeni teknolojiyle tesis kurma şartı aranmayacak. Şirketlerin aktifinde bulunan taşınmazlar için özel “yeniden değerleme oranı” usulü uygulanacak. Katma Değer Kanunu’na getirilen hasılat esaslı vergilendirme için Bakanlar Kurulu’na yetki verilecek. Taşkömürü havzalarında hak sahibi olanlardan ecrimisil alınmayacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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