Meclis Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'a yönelik yaptırım kararının, bölgesel gelişmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.
Meclis Başkanı Yıldırım'ın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle:
*Bugün 265 milyon insan kendi vatanında yaşamıyor.
*İnsanın olmadığı yerde hayat da olmaz yaşam da olmaz.
*Gelişmiş ülkeler daralırken, Doğu'da ışık yükseliyor.
EKMEĞİMİZİ PAYLAŞIYORUZ
*Dardaki insana kucak açıyor, onlarla ekmeğimizi paylaşıyoruz.
*Hem coğrafik olarak hem stratejik olarak bölgede kilit bir ülkedeyiz.
*Türkiye'nin son 16 yılda bir başarı hikayesi var. Kim ne derse desin...
*Bizim hedefimiz, parmakla sayılan ülkeler arasına girmek.
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI YÜZDE 63 AZALDI
*OECD'nin yaptığı bir araştırma var. Araştırmaya göre, Türkiye'de bölünmüş yollarla birlikte, ölümlü trafik kazalarında yüzde 63 azalma var. Yine, illerin kendi aralarındaki ticaret yüzde 40 arttı. Yine bölünmüş yolların, Türkiye büyümesine katkısı yüzde 1...
*Türkiye'nin, 15 yıl önce ihracat yapan il sayısı 12-13'tü, şimdi ise tüm iller ihracat yapıyor.
*Son 10 yılda dünyada 10 mega proje var. Bunların 6 tanesi Türkiye'de yapılıyor.
50 YIL KONUŞULDU
*Osman Gazi Köprüsü, Türkiye'de 50 yıl konuşuldu. Ancak 36 ayda yaptık bitirdik.
*En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Her türlü alternatifi gösteriyoruz. İsteyen köprüden geçer, isteyen Körfez'den geçer.
*İzmir'in büyük potansiyeli var.
MESLEKLERİN YARISI ORTADAN KALKIYOR
*En büyük kaynak, petrol veya doğalgaz değildir. En büyük kaynak, genç insan kaynağıdır.
*Dünya çok hızlı ve çok çabuk değişiyor. Bu değişimi ıskalarsak, yine bir adım geri kalırız.
*Uzmanların tahminine göre, önümüzdeki 15 yıl içinde, bugün varolan mesleklerin yarısı ortadan kalkıyor.
*Son 20 yılda ortaya çıkan, internet tabanlı şirketler artık dünyada liste başı... En büyük ciroya bu şirketler sahip. Değişimin en çarpıcı şekli bu.
*Bugünlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar asla moralinizi bozmasın.
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