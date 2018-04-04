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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
04.04.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

MB: Süt ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 30’a yaklaştı

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MB: Süt ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 30’a yaklaştı

Merkez Bankası, yüzde 10.23 ile çift hanedeki düzeyini koruyan enflasyonda, et ve süt gibi işlenmiş gıda ürünlerindeki yüksek artışların etkili olduğunun altını çizerek, ette üç aylık artışın yüzde 8.05’e çıktığına ve süt ürünlerindeki yıllık artışın da yüzde 30’a yaklaştığına dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın, dün açıklanan Mart ayı enflasyon verilerinin ardından yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri paporunda, "Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 0.99 artmış ve yıllık enflasyon 0.03 puan azalarak yüzde 10.23 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0.31 ve 0.50 puan azalarak yüzde 11.95 ve yüzde 11.44 olarak gerçekleştiği" anımsatılarak, şu saptamalara yer verildi:

 "Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre enerji ve gıda gruplarının katkısının sırasıyla 0.16 ve 0.07 puan arttığı, temel mal ve hizmet gruplarının katkısının ise 0.23 ve 0.05 puan azaldığı görülmüştür.

 "Alkol-tütün ve altın grubunun katkısında ise önemli bir değişim olmamıştır. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamalarına göre enflasyonunun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir.

 "İşlenmiş gıda fiyatlarındaki olumsuz görünüme bağlı olarak B göstergesindeki iyileşme daha sınırlı olmuştur.

 "Bu dönemde ana eğilim hizmet grubunda görece yatay seyrederken, temel mal grubunda gerilemeye devam etmiştir . Böylelikle, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimi yavaşlamakla birlikte yüksek seviyesini korumuştur.

 "Mart ayında hizmet grubu fiyatları yüzde 0.53 yükselmiş, grup yıllık enflasyonu 0.11 puan azalışla yüzde 9.26ya gerilemiştir. Bu düşüşte, ulaştırma ve diğer hizmetler kalemleri belirleyici olmuştur.

 "Ulaştırma grubu enflasyonu karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığına bağlı olarak gerilerken, diğer hizmetler grubunda ev aletlerinin onarımı ve paket tur kaynaklı baz etkileri öne çıkmıştır.

 "Diğer taraftan, turizmdeki toparlanmaya paralel olarak konaklama hizmetleri enflasyonundaki artış eğilimi sürmüştür.

 "Temel mal grubu yıllık enflasyonu Mart ayında 1.00 puanlık düşüşle yüzde 13.93 olmuştur. Bu dönemde alt kalemlerdeki aylık fiyat artışlarına karşın, yıllık enflasyon bir önceki yıldaki yüksek baza bağlı olarak tüm alt gruplarda gerilemiştir.

 "Dayanıklı mal grubundaki fiyat artışında otomobil yüzde 1.44 ile beyaz eşya yüzde 1.12 ile belirleyici olmuştur.

 "Diğer temel mal grubu fiyatlarında ise gecikmeli kur etkileri ve buna bağlı olarak ilaç fiyatlarında yapılan artışın Mart ayına sarkan etkisiyle birlikte yüzde 1,24 artış gözlenmiştir.

 "Özetle, temel mal enflasyonu birikimli maliyet etkileri ve talep koşullarındaki seyrin etkisiyle yüksek seviyesini korumuştur.

 "Enerji fiyatları Mart ayında yüzde 0.32 artmıştır. Bu dönemde uluslararası petrol fiyatlarının ve Türk lirasının yakın dönemdeki seyrine bağlı olarak akaryakıt fiyatları yüzde 0.53 artış kaydetmiştir.

 "Belediyelerce belirlenen şebeke suyu fiyatları yüzde 0.73 yükselirken, tüp gaz fiyatları yüzde 0.97 azalmıştır.

 "Enerji grubu yıllık enflasyonu temelde baz etkisiyle 1.37 puan yükselerek yüzde 8.29a ulaşmıştır.

 "Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Mart ayında 0.10 puan artarak yüzde 10.37 olmuştur.

 "Bu dönemde yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada bir miktar gerilerken, işlenmiş gıda grubunda yükselmiştir. 

"Yıllık enflasyonu yüzde 6.31e gerileyen işlenmemiş gıda grubunda taze meyve-sebze fiyatları ılımlı seyrederken, diğer işlenmemiş gıda grubunda kırmızı et kaynaklı yüksek bir fiyat artışı gözlenmiştir.

 "Kırmızı et fiyatlarında Mart ayındaki yüzde 5.12 yükselişle birlikte ilk üç aydaki birikimli artış yüzde 8.05’e çıktı.

 "Süt fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle bu üründe yıllık enflasyon yüzde 30a yaklaşmıştır. Öte yandan, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu yüzde 14.42ye ulaştı.

 "Peynir ve diğer süt ürünleri ile Ocak ayında ÖTV düzenlemesine gidilen alkolsüz içecekler grubunda yüksek fiyat artışları, sırasıyla yüzde 2.51 ve yüzde 1.46 ile sürdü.

 "Ayrıca bu dönemde şeker fiyatlarında yüzde 5.49 düzeyindeki kaydedilen belirgin artış dikkat çekti. Bu gelişmeler sonucunda, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu yüzde 12.96ya ulaştı."

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