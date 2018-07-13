Mayıs'ta 916 bin ton süt üretildi
Mayıs ayında ticari süt işletmelerince 916 bin ton inek sütü üretildi.
TÜRKİYE, Mayıs ayında ticari süt işletmelerince 916 bin ton inek sütü üretti. Üretilen inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9, önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 13.2 arttı.
Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 143 bin ton olarak gerçekleşirken bir önceki aya göre sadece yüzde 0.7 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 20.8 artış gösterdi.
İNEK PEYNİRİNDE ARTIŞ
İnek peyniri üretimi 67 bin ton ile bir önceki aya göre yüzde 5.8, yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 5.5 bin ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.2 arttı.
Yoğurt üretimi 102 bin ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Ayran üretimi ise 58.6 bin ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 azalış gösterdi.
Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak tespit edildi.
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