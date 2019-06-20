Mayıs bütçesine sigara dopingi
VERGİ gelirleri mayıs ayında yüzde 2.3 geriledi. Vergi gelirlerinin lokomotifi özel tüketim vergisindeki (ÖTV) gerileme mayısta yüzde 3.4, beş aylık dönemde ise yüzde 6.8 oldu.
ÖTV’deki gerilemenin daha yüksek olmasını sigara üzerinden alınan vergi gelirinin mayısta yüzde 66.2 artması engelledi. Geçen ay düşük fiyattan satılan sigaraların vergisinde düzenleme yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine göre ÖTV içinde mayıs ayında en fazla gerileme motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’de yaşandı. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.3 gerilerek 805 milyon liraya geriledi. ÖTV içinde gerileyen bir başka kalem akaryakıt üzerinden alınan ÖTV’de görüldü. Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV yüzde 23.3, dayanıklı tüketim ürünlerinden alınan ÖTV de yüzde 14.8 geriledi.
SİGARADA % 66’LIK ARTIŞ
Sigara vergileme sisteminde maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi vardı. Ocak ayında sistem değişikliğine gidildi. Yüzde 63 olan nispi oran yüzde 67’ye yükseltilip düşük fiyatlı sigaraları ilgilendiren asgari maktu ise sıfırlanmıştı. Mayıs ayının başında sigaraların düşük fiyattan satılmasını engelleyen asgari maktu 0.2679 lira olarak geri geldi. Paket başına asgari maktu 5.35 liraya denk geliyor. Vergi düzenlemesinin etkisi mayıs ayında gözlendi. Geçen yılın mayıs ayına göre sigaradan alınan ÖTV yüzde 66.2 oranında artarak 5.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Alkollü ürünlerden alınan ÖTV de mayıs ayında bir önceki ayın aynı ayına göre yüzde 10.1 artış gösterdi.
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