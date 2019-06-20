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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mayıs bütçesine sigara dopingi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Mayıs bütçesine sigara dopingi

VERGİ gelirleri mayıs ayında yüzde 2.3 geriledi. Vergi gelirlerinin lokomotifi özel tüketim vergisindeki (ÖTV) gerileme mayısta yüzde 3.4, beş aylık dönemde ise yüzde 6.8 oldu.

 ÖTV’deki gerilemenin daha yüksek olmasını sigara üzerinden alınan vergi gelirinin mayısta yüzde 66.2 artması engelledi. Geçen ay düşük fiyattan satılan sigaraların vergisinde düzenleme yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine göre ÖTV içinde mayıs ayında en fazla gerileme motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’de yaşandı. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.3 gerilerek 805 milyon liraya geriledi. ÖTV içinde gerileyen bir başka kalem akaryakıt üzerinden alınan ÖTV’de görüldü. Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV yüzde 23.3, dayanıklı tüketim ürünlerinden alınan ÖTV de yüzde 14.8 geriledi.

SİGARADA % 66’LIK ARTIŞ

Sigara vergileme sisteminde maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi vardı. Ocak ayında sistem değişikliğine gidildi. Yüzde 63 olan nispi oran yüzde 67’ye yükseltilip düşük fiyatlı sigaraları ilgilendiren asgari maktu ise sıfırlanmıştı. Mayıs ayının başında sigaraların düşük fiyattan satılmasını engelleyen asgari maktu 0.2679 lira olarak geri geldi. Paket başına asgari maktu 5.35 liraya denk geliyor. Vergi düzenlemesinin etkisi mayıs ayında gözlendi. Geçen yılın mayıs ayına göre sigaradan alınan ÖTV yüzde 66.2 oranında artarak 5.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Alkollü ürünlerden alınan ÖTV de mayıs ayında bir önceki ayın aynı ayına göre yüzde 10.1 artış gösterdi.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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