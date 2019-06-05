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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
05.06.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Mayıs ayında 17 milyon yolcu uçtu

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Mayıs ayında 17 milyon yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mayıs ayında Türkiye geneli tüm havalimanlarında toplam 17 milyon 46 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. DHMİ tarafından açıklanan rakamsal verilerde 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle tarifeli seferlere başlanan İstanbul Havalimanı'nı ilk 5 aylık dönemde toplam 9 milyon 958 bin 587 yolcunun kullandığı kaydedildi.

2019 yılı Mayıs sonu itibariyle 5 aylık verilerinin de yer aldığı açıklamada, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 329 bin 909, dış hatlarda ise 236 bin 139 oldu. Mayıs ayında üst geçiş (overflight) trafiği 186 bin 707 olarak gerçekleşirken hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 752 bin 755’e ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 40 milyon 385 bin 204, dış hat yolcu trafiği ise 33 milyon 698 bin 472 oldu. Söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 74 milyon 205 bin 556 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise iç hatlarda 306 bin 760 ton, dış hatlarda 968 bin 494 ton, toplamda ise 1 milyon 275 bin 254 tona ulaştığı açıklandı.

DIŞ HAT YOLCUSU ARTMAYA DEVAM EDİYOR

5-6 Nisan tarihinde gerçekleşen büyük göçün ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda Mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 9 bin 157, dış hatlarda 27 bin 017, toplamda ise 36 bin 174 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 305 bin 664, dış hatlarda 3 milyon 922 bin 783 olmak üzere toplamda 5 milyon 228 bin 447 olarak gerçekleşti. 2019 yılı 5 aylık dönemde ise iç hatlarda 17 bin 214, dış hatlarda 48 bin 452, toplamda 65 bin 666 uçak trafiği gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 506 bin 369, dış hatlarda 7 milyon 452 bin 218 olmak üzere toplamda 9 milyon 958 bin 587’ye ulaştı.

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