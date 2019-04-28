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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.04.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Mayın tehdidine karşı yerli üretim hamlesi

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Mayın tehdidine karşı yerli üretim hamlesi

Türkiye'de milli olarak üretilen Memed serisi mayın dedektörlerine Mepak ve Memar isimli iki yeni ürün eklendi. Mepak operasyonel mayın tarama birlikleri, Memar ise insani mayın tarama faaliyeti yürüten birlikler için geliştirildi. Mepak tam katlanır ve hafif yapısıyla, Memar ise uzun operasyon süresi, operasyonel ikaz sistemi ve değiştirilebilir arama kafalarıyla öne çıkıyor.

Türk savunma sanayisinin mayın ve patlayıcı tehdidinin tespitine yönelik çalışmaları kapsamında yeni milli ürünler geliştirildi.
Kamu güvenliği alanında faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN, güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı kritik önemdeki cihazlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

"Mayına mesafe koyun" yaklaşımıyla yeni nesil mayın dedektörleri geliştiren ve bir ticari işletme tarafından mayın tarama faaliyetlerinde kullanılacak ilk metal dedektörü üreterek "Memed" ismiyle güvenlik güçlerinin kullanımına sunan MESAN, bir ürün ailesi oluşturdu.

Geçen yıl güvenlik güçlerinin envanterine giren Memed MMD1 modeline, operasyonel birlikler ve insani mayın tarama faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılamak amacıyla Memed serisi iki yeni dedektör olan Mepak ve Memar eklendi.

Mayın tehdidine karşı yerli üretim hamlesi

Söz konusu ürünlere yönelik çalışmalar güvenlik güçlerinin istek ve ihtiyaçları kapsamında başarıyla tamamlandı.
Mepak operasyonel mayın tarama birlikleri Özel Kuvvetler, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timi birlikleri için öne çıkarken, Memar ise insani mayın tarama faaliyeti yürüten özel mayın arama temizleme birlikleri için geliştirildi.

Tam katlanır ve hafif yapısı, hızlı kullanımı ile öne çıkan Mepak'a karşılık, Memar ergonomik tasarımı uzun operasyon süresi, operasyonel ikaz sistemi ve değişebilir arama kafalarıyla dikkati çekiyor.

Mepak 1,85 kilogram, Memar 2,3 kilogram operasyonel ağırlığa sahip bulunuyor. Operasyon süresi Mepak'ta 10 saate, Memar'da 20 saate çıkıyor.

Tamamen milli ve özgün geliştirilen her iki dedektör, toprak kompanzasyonu, yüksek tespit hassasiyeti, normal ve mineralli toprak modları, düşük metal içerikli hedeflerin sorunsuz tespiti, hedef noktasal yer belirleme özelliklerini beraberinde sunuyor. Yenilikçi dedektörlerin her ikisi için de patent süreçleri devam ediyor.

Bu sene içinde ilk ihtiyaçla birlikte projelendirilebilecek düzeye ulaşan Mepak ve Memar, ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıtılacak.

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