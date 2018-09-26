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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
NEW YORK (AA)
26.09.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

May: İngiltere'ye yatırım yaparsanız...

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May: İngiltere'ye yatırım yaparsanız...

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) tamamlanmasının ardından, AB üyeleri ve diğer ülkelerle ticari ilişkilerinin devam edeceğini belirterek, "serbest ticaret" çağrısında bulundu.

MAY, New York'ta düzenlenen 2018 Bloomberg Küresel İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, İngiltere ekonomisi, küresel ticaret ve Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Brexit süreciyle ilgili belirsizliklerin devam ettiğini ifade eden May, Brexit'in ardından İngiltere'nin AB ile olan ilişkisinin değişeceğini, ancak iki tarafın yakın ticaret ortaklığına devam edeceğini kaydederek, "AB ile sürtünmesiz bir ticaret ilişkisi amaçlıyoruz." dedi. 

May, AB'nin ötesinde İngiltere'nin diğer ülkelerle ve dünya genelindeki iş liderleriyle ticaret yapmak için istekli olduğu vurgusunu yaparken, "Brexit'in ardından İngiltere iş odaklı olmaya devam edecek." yorumunu yaptı ve şunları söyledi: 

"İş alanınız her neyse, eğer Brexit sonrası İngiltere'ye yatırım yaparsanız, G20 ülkeleri içinde size en düşük vergi oranını sağlayacağız. Geçen 3 yıl içinde İngiltere'ye yapılan yatırım AB ülkelerine yapılan toplam yatırımı geride bıraktı. Brexit sonrası İngiltere güvenilir bir iş ve ticaret ortağı olacaktır ve küresel ekonomideki zorluklara göğüs gerecektir." 

Ayrıca May, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) uluslararası ticaret sisteminde güvenini sürdürebilmesi için WTO içinde reform yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. 

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