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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.05.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Maviş: “Sinop’a bu yıl da rekor ödenek geliyor”

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Maviş: “Sinop’a bu yıl da rekor ödenek geliyor”

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 2019 yılında Sinop’a toplam 43 milyon 152 bin 423 TL ödenek gönderileceğini açıkladı.

Sinop ve ilçelerdeki köylerin altyapı hizmetlerinde harcanmak üzere KÖYDES tarafından tahsis edilen ödenek miktarı belli oldu. Son 3 yıl içerisinde KÖYDES’ten aldığı ödeneği üçe katlayan Sinop, bu yıl da rekor oranda destek alan illerden biri oldu.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş yaptığı açıklamada, “2017 yılında 25.9 milyon ile son 3 yılın toplamı oranında KÖYDES ödeneği alan Sinop, geçtiğimiz 2018 yılında yüzde 67’lik bir artışla 43.2 milyon TL KÖYDES ödeneği almıştı. 2019 yılında da Sinop ve ilçelerine toplam 43 milyon 152 bin 423 TL KÖYDES ödeneği tahsil edildi” dedi.

Milletvekili Maviş, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de en fazla KÖYDES ödeneğini alan illerden biri olduk. Bu bizim açımızdan memnuniyet verici. Bu bağlamda tüm hemşehrilerim adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Açıklamasında KÖYDES tarafından gönderilecek ödenekle köylerin birçok ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Maviş, “Aldığımız bu ödenekle birlikte hemşehrilerimize söz verdiğimiz projeleri tek tek hayat geçireceğiz. Hedeflediğimiz köy grup yollarımızın asfaltlanma çalışmalarını sürdüreceğiz. Ayrıca köylerimizin içme suyu, kanalizasyon ve altyapı ihtiyaçlarının da çözümüne devam edeceğiz. Önümüzdeki 4 buçuk yıllık icraat dönemini en verimli şekilde kullanacağız” şeklinde konuştu.

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