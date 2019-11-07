Mavi’den çevreci atak
35 ülkede 433 mağaza ve 5 bin 500 satış noktasında satılan jean ve hazır giyim markası çevreci koleksiyonu All Blue’yu tanıttı. Mavi’nin daha az enerji ve su kullanılarak, vegan üretimle hayata geçen All Blue koleksiyonu Türkiye ile aynı günde New York, Berlin, Vancouver’da da tanıtıldı.
Oyuncu Seranay Sarıkaya ile All Blue koleksiyonunu tanıtan Mavi’nin CEO’su Cüneyt Yavuz, “Mavi yeni koleksiyonu All Blue ile Türkiye’nin en sürdürülebilir jean markası olma yolunda ilerliyor. All Blue koleksiyonundaki ürünlerdeki jeanlerin kumaşları geri dönüştürülmüş pamuk, organik pamuk ve yeniden hayat bulmuş malzemeler içeriyor. Daha az enerji ve su kullanarak vegan yöntemlerle (hiçbir hayvansal malzeme kullanmadan) üretim yapılıyor. Bu stratejiyi tüm üretime yaymayı ve gelecekte yüzde 100 çevreci bir marka olmayı amaçlıyoruz” dedi.
10 MİLYON JEAN SATTI
Türkiye’deki inişli çıkışlı ekonomik ortamda güç kaybetmediklerini aksine büyümeye devam ettiklerini anlattı. Yavuz, “Son dönemde yurtdışında kurlardan dolayı kar marjı daha iyi oldu. ABD’de, Almanya’da tempolu büyüme ve satış dönemi bizi bekliyor. 2018’de 10 milyon jean satışı yaptık. Bunu 2019’da aşmayı hedefliyoruz. ABD, Almanya, Kanada, Rusya gibi büyük jean pazarlarında satışlarımız iyi. Henüz Uzakdoğu’yu düşünmüyoruz ama e-ticaretle bu pazarlarda da olabiliriz” dedi. Mavi’nin büyüme rakamlarını paylaşan Yavuz, “2018 yılını 2.4 milyar TL’lik konsolide gelirle tamamladık. Bu yılın ilk yarısında ise konsolide gelirlerimiz yüzde 26 artışla 1 milyar 340 milyon TL’ye ulaştı. İkinci çeyrekte net kârımız ise yüzde 9 büyümeyle 30 milyon TL oldu. Yüzde 24 artışla 104 milyon TL FAVÖK elde ettik. FAVÖK marjımız ise yüzde 15 olarak gerçekleşti” dedi.
ÜRETİMİN TAMAMI TÜRKİYE’DE
MÜŞTERİYİ 14-16 yaşlarında yakalayıp, bırakmadıklarını ifade eden Cüneyt Yavuz, “Şu an 16 yaşında olanların gündeminde çevre var. Bizim de onlara karşı sorumluluğumuz var. Jean üretimindeki ortağımız Erak ile birlikte geçen yıla göre yüzde 62 daha az su, yüzde 28 daha az enerji kullandık. Denim üretiminin yüzde 49’u da lazer ve sürdürülebilir yıkama işlemleri ile gerçekleştirildi. Mavi, adım adım her yıl daha çevreci olacak. Üretimimizin tamamını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
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