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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Mavi Tünel ile yer altı sularına koruma

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Mavi Tünel ile yer altı sularına koruma

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Konya'da 180 yer altı kuyusu ve 2 pompa istasyonu kapatıldı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Konya'da 180 yer altı kuyusu ve 2 pompa istasyonunun kapatıldığını belirterek, "Böylece her yıl 100 milyon metreküp daha az yer altı suyu kullanılacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl açılışı yapılan Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin katkılarını değerlendirdi. Tesislerin devreye alınmasıyla Konya'daki musluklardan memba kalitesinde içme suyu akmaya başladığını ifade eden Pakdemirli, bu sayede 1,2 milyon kişinin su ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Pakdemirli, Bağbaşı Barajı'nda depolanan suyun 17 kilometrelik Mavi Tünel vasıtasıyla Konya kapalı havzasına aktarıldığına işaret ederek, bu suyun bir kısmının arıtma tesisine, bir kısmının da sulamaya ayrıldığını kaydetti. Tarımsal sulama ve içme suyunun yanında yer altı su kaynaklarını da desteklemeyi hedeflediklerini belirten Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: "Konya, yıllık ortalama yağış ve sahip olduğu yer üstü suyu bakımından Türkiye ortalamasının altındadır, yer altı suyu tüketimi ise oldukça yüksektir. Mavi Tünel Projesi ile stratejik öneme sahip yer altı suyu kullanımını da azaltıyoruz. Projenin içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Konya'da 180 yer altı kuyusu ve 2 pompa istasyonu kapatıldı. Bu kuyulardan artık su çekilmiyor. Böylece her yıl 100 milyon metreküp daha az yer altı suyu kullanılacak." Pakdemirli, Mavi Tünel içme suyu arıtma tesisinde arıtılan suyun bir kısmının 23 bin 261 metrelik isale hattıyla Çumra'ya da ulaştırılacağına dikkati çekerek, yaklaşık 9 bin metrelik kısmı bitirilen hat tamamlanarak bu ilçe de sisteme dahil edildiğinde 8 yer altı suyu kuyusunun daha kapatılacağını bildirdi.

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