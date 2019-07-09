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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.07.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Mavi bayraklı falez plajları tatilcilerin gözdesi

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Mavi bayraklı falez plajları tatilcilerin gözdesi

Antalya'da falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı falez plajları yoğun ilgi görüyor. Erenkuş Falez Plajı’yla başlayıp eski Lara Yolu üzerinde Konserve Koyu’na kadar sıralanan 5 plaj, günün ilk saatlerinden itibaren dolmaya başlıyor.

Seyahat dergilerinin, gezgin bloglarının, kent-yaşam sitelerinin “Antalya’nın görülmesi gereken plajları” listesine giren Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajları, uygun fiyatlı hizmeti ve misafirlerine sunduğu konforla yaza damgasını vurdu.

Günün ilk saatleriyle birlikte dolmayan başlayan plajlara, sadece Muratpaşa sakinleri değil kent merkezinde konaklayan turistler de gelirken plajlarda cuma günü hariç hafta içi her gün su jimnastiği gibi farklı etkinlikler de düzenliyor. Su jimnastiği, şimdilik 2 plajda gerçekleştirilirken Antalyalılar, Muratpaşa Belediyesi ile uygun fiyatlara oldukça eğlenceli bir yazı yaşıyor.

Muratpaşa Belediyesinin her biri mavi bayraklı falez plajlarının eski Lara Caddesi boyunca sıralanıyor. Plajların ilki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’yı ziyaretinde “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel şehridir” dediği nokta Erenkuş’ta yer alıyor. Erenkuş’ta, Muratpaşa Belediyesi çay, kahve, su gibi içeceklerin; hamburger, tost gibi yiyeceklerin bulunabileceği bir büfe hizmetini de hayata geçiriyor.

Eski Lara Caddesi’nin devamında Erdal İnönü Kent Parkı içinde de mavi bayraklı falez plajı bulunurken giriş ücreti olmayan plajların üçüncüsü Manavoğlu Parkı’nda bulunuyor. 625 metrekarelik ahşap bir platform üzerine kurulu İnciraltı Falez Plajı’nda Muratpaşa Belediyesi büfe hizmeti de sunuyor.

İnciraltı’nın devamında ise Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe’nin hemen alt tarafında Mobil Falez Plajı yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi falez plajlarının sonuncusu ise Konserve Koyu’nda bulunuyor. Mavi bayraklı plaj, bin 800 metrekarelik bir ahşap platformda yer alıyor.

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