Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda genci ölüme sürükleyen Mavi Balina tehditi devam ediyor. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında yüzlerce intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyununun yaratıcısı Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mavi Balina adlı oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj da yaptığı, bu şekilde oyunda kalmaya zorladıkları ifade ediliyor. 'Blue Whale', yani 'Mavi Balina' adlı oyunda, oyuncular 50 talimatı yerine getirmek zorunda ve bunlardan bazıları ölümcül olabiliyor.

Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara ‘Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın’ telkini yapılıyor.

ABD, Fransa ve İngiltere'deki okullar, artık ebeveynlere yönelik uyarılar yayınlamaya başladı.



Mavi Balina oyunu nasıl engellenir? Ailelere uyarılar

Psikolog ve Aile Terapisti Merve Savaşkan, aieleleri Mavi Balina oyunuyla ilgili uyardı:

Özellikle ön ergenlik ve ergenlik dönemine hitap eden ve çocuk-ergen kesiminin dünyasına kolayca sızan bir icat. Bu gelişim evresinde olan kişilerde merak duygusu, cesaret, karşıt gelme, isyan etme, benmerkezcilik ve içe kapanma, dünyaya hükmetmek isteme yoğun olarak yaşanır. İçsel savaşın, dışsal birçok belirtisini görürüz. Mavi Balina da bu duyguları yaşayan, karmaşık dönemde olan çocukların ve gençlerin özellikle hedef noktası.

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