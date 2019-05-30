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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
30.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

MATSO’dan her şey dahil önerisi

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MATSO’dan her şey dahil önerisi

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, turizmde her şey dahil sistemine standart getirilmesi gerektiğini belirterek gelen turist sayısında artış olmasına rağmen bunun ekonomik verilere yansımadığını söyledi.

MATSO mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis salonundaki toplantıda, gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, kurum olarak yaptıkları faaliyetler ve ekonomik gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunarak turizmde her şey dahil sistemine değindi.

Son yıllarda turist sayısında artış yaşandığına vurgu yapan Başkan Boztaş, "Turist sayısında artış var ama gelirlerimiz düşüyor. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre geçen yılın ilk 5 ayına göre Antalya’ya gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 21 artış var. Bu rakamların cirolara yansımıyor. Gelirler 2015 yılının altında kaldı. Bölgemizde tüm sektörler turizmden faydalanıyor. Üyelerimizle ve bölge esnafının ekonomik girdileri 2015 yılı öncesinin altında kalıyor" diye konuştu.

KALİTE VE STANDART

Turizmde her şey dahil sistemine standart getirilmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Boztaş, şöyle dedi:

"Bölgeye gelen turist sayısında artış olmasına rağmen bu ekonomik verilere yansımıyor. Artık her dahil sistemi tartışmaya açılarak sistemi uygulayan tesislerde kalite ve standardın belirlenmesi gerekmektedir. Artık bunu sektör de istiyor. Küçük bir pansiyon sabah büfesine 3 yumurta, domates ve salatalık koyuyor, her şey dahil diye satıyor. Bunun bir standardı olmalıdır."

’NİCELİKTEN NİTELİĞE DÖNÜLMELİ’

Bölge ve ülke olarak ucuz tatil cenneti imajından kurtulmak gerektiğine işaret eden Boztaş, artık nicelikten niteliğe dönülmesi gerektiğine değindi. Her şey dahil sistemini uygulayan, pazarlayan, satan konaklama tesislerinin denetlenmesi gerektiğine değinen Ahmet Boztaş, "Her şey dahil sisteminde turist dışarıya çıkmıyor. Bu da esnafın işlerini olumsuz etkiliyor. Her şey dahil sistemine standart getirildiği zaman birçok otel bu standardın dışına çıkacak. Böylece gelen turistin dışarıya çıkması ile esnafımızın iş potansiyeli artacaktır. Bazı otellerin her şey dahil sistemden çıkarak kişiye özel hizmet vermesiyle nitelikli misafir ağırlamaya başlayacağız. Turizmde sayıya değil gelirlere odaklanmalıyız" dedi.

 

 

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