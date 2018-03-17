Masörünüz hep yanınızda

İŞ temposu, ders yoğunluğu ve trafik stresi derken günlük yaşantımızı olumsuz etkileri hissetmememiz mümkün değil. Söz konusu olumsuz etkilerden fiziksel ve zihinsel olarak kurtulmanın birçok yolu var. En kolay yollardan biri de masaj. Bu konuda eğitim alan ve kendini geliştiren masörlerin yeri çok ayrı. Ancak satın alacağınız ve oturduğunuz yerden masaj yapabileceğiniz birçok çözüm var. Biz de bu hafta evde, ofiste veya gittiğiniz herhangi bir yerde yapabileceğiniz masaj cihazı çözümlerini araştırdık. Elden ayağa, boyundan göz çevresine kadar birçok cihaz, günlük hayatta yaşadığınız stresten kolaylıkla kurtulmanızı sağlayacak.

AKUPUNKTUR ETKİSİ

Geliştirilen modellerin en çok dikkat çeken yanı, kişiselleştirme özellikleri. Yani kullanıcılar, istedikleri ayar ve güce göre masaj cihazlarını vücutlarına uygulayabiliyor. Buna ek olarak masaj cihazlarında dikkat çeken diğer bir yenilikte hava, kızılötesi ve noktasal dokunuşlar gibi farklı çözümlerin uygulanması. Vücutta akupunktur etkilerini hissettiren bu yöntemle kan akışının da hızlandırılması mümkün hale geliyor.

DARBELİ BOYUN MASAJI

MEDISANA, ‘88940’ kodlu ürünüyle boyun masajına odaklanıyor. Masörlerin yaptığı gibi darbeli bir boyun masajı deneyimi sunan cihazda, yoğun ve etkili bir masaj için iki adet darbeli masaj başlığı, beş ayrı masaj şiddet seviyesi yer alıyor. Yapılan masajın şiddeti ise 5 kademe ile ayarlanabiliyor. Boyun ve omuzların yanı sıra bacaklar ve kalça bölgelerine de uygulanabilen ürün şarj edilerek kullanılabiliyor. 440 TL

PARMAK UCUNDAN TOPUKLARA KADAR

CELLINI, ayak masajı cihazı ‘A021’ ile vibrasyon etkisi ile hava yastıklarını aynı üründe birleştiriyor. Vibrasyon masajıyla ayak tabanlarından bacakların tamamına etki eden model, böylelikle metabolizmayı ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Modelin içinde yer alan motorlar sayesinde ise hava yastıklarının yapmış olduğu baskı vibrasyonla destekleniyor. Hava yastıkları sistematik olarak şişip inerek ayaklarda biriken lenfi ve toplanamayan kanı vücuda doğru itiyor. Modelde güç, 3 kademeli olarak ayarlanabiliyor. 1.350 TL

BAŞ AĞRISINA BİREBİR

NORDMENDE’nin geliştirdiği masaj aleti tıpkı bir kask gibi başa geçiriliyor. Micro USB giriş üzerinden şarj edilerek çalışan model, ayarlanabilir elastik panele sahip. Ürünün dışı ise tıbbi lateks kaplı. Masaj yapmak için üzerinde 20 farklı aktif noktaya sahip olan model ile 8 farklı masaj tipi uygulanabiliyor. Ürünü geliştiren şirketin paylaştığı bilgilere göre yorgunluk ağrıları, baş ağrısı, iş yorgunluğuna iyi geldiği belirtiliyor. 120 TL

KIZILÖTESİ SEÇENEK

MASAJ cihazları arasında dikkat çeken markalardan biri Beurer. Şirketin geliştirdiği ‘MG100’ modeli, vücuttaki genel noktalara uygulanabiliyor. Hem noktasal dokunuşlar hem de kızılötesiyle bir masaj deneyimi sunan model, 5 kademeli ayarlanabilir bir hız seçeneğine sahip. Buna ek olarak, rahatlama odaklı masajla dikkat çeken modelin değiştirilebilen başlıkları sayesinde kullanıcılar tercih ettiği masaj tipini uygulayabiliyor. 479 TL

HAVA BASINCIYLA YAPIYOR

PANGAO’nun geliştirdiği mesaj aleti göz ve çevresine yönelik. ‘PG-2404G1’ modeli, hava basıncı, kızılötesi, titreşimle çalışıyor. Bir gözlük gibi takılarak kullanılan model, özellikle göz bakımı ve zihinsel rahatlama için tasarlanmış durumda. Masaj esnasında müzik terapisi de yapan model, göz çevresini ısıtarak gözlere ve göz çevresindeki tüm akupunktur noktalarına ve şakaklara masaj yapıyor. Böylece kan dolaşımı ve oksijen alımını düzenliyor, sinirleri ve kasları rahatlatıyor. 269 TL

ELLERE AKUPUNKTUR MASAJI

METIME, masaj alanında ellere odaklanıyor. İçine elin yerleştirilerek kullanıldığı masaj aleti, hava, sıcaklık ve titreşim ile çalışıyor. Akupunktur ve termal tedaviyi bir araya getirerek el üzerindeki refleks bölgelerini uyaran model, acı ve ağrıları hafifletmeyi amaçlıyor. Masaj cihazı akıllı hava basıncı tekniği ile elinizdeki her bir akupunktur noktasına masaj yapıyor ve basınç uyguluyor. Kişiselleştirilmiş masaj seçimi yapabilme imkânı da sağlayan model, elinizdeki özel noktalara yoğurma, sıcak kompres ve masaj ile müdahale ederek ellerinizdeki kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı oluyor. 379 TL

OYUN DÜNYASI

FİNAL FANTASY’YE YENİ SÜRÜM

EFSANE oyun serileri içinde yer alan Final Fantasy’nin son bölümü olan ‘XV’ye Royal sürümü geldi. Nefes kesen çatışmalarda yeni hareketlerin yapılabildiği yeni bölümde oyunseverleri interaktif bir eğlence bekliyor. Final Fantasy XV Royal, PS4 ve Xbox One’da yer alıyor. 280 TL

HAFTANIN TRENDİ

120 İNÇ CEBE SIĞDI

SONY’nin ‘MP-CD1’ adındaki yeni projektörü, avuç içine kolaylıkla sığıyor ve kısa mesafeden içerikleri 120 inçlik bir ekran büyüklüğünde yansıtabiliyor. Projektör sunumlar, oyunlar, dış mekân etkinlikleri veya aile ile yapılan film geceleri için kullanılabiliyor. 369 Euro

UYGULAMA

KALP ATIŞINI TAKİP EDİYOR

AKILLI saatler, genellikle günlük aktiviteleri kontrol etmek için kullanılsa da sağlıklı yaşam için de önemli bir noktaya geldi. Bunun için geliştirilen HeartWatch, kullanıcıların kalp atışlarını dakika dakika kontrol ediyor. Uygulama Apple Watch ile uyumlu çalışıyor. 12.99 TL

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

HEM IZGARA HEM DE TOST MAKİNELERİ

TOST makineleri, sadece tost yapmak için değil, ızgara yapmak için de kullanılabiliyor. 180 derece açılarak, bir ızgaraya dönüşen tost makineleri kullanıcılara mutfakta ergonomik bir kullanım sunuyor.