MASAK yalan haber yayanlarla ilgili inceleme başlattı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekonomiyle ilgili manipülatif haber yayanlarla ilgili inceleme başlattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber’in paylaşımında "Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan ’Dövizlerin devlet eliyle TLye çevrilmesi’ serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip ’Dolar kurunun sabitlenmesi’ gibi yalan haber yayan kişi, kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı" ifadeleri yer aldı.
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