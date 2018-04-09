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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.04.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Martta en fazla reel getiri dolardan

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Martta en fazla reel getiri dolardan

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, martta en fazla reel getiri dolardan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

 Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,83 ile dolardan elde edildi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 1,09, külçe altın yüzde 0,78 yatırımcısına kazandırdı. Buna karşılık, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,61, BIST 100 Endeksi yüzde 1,15 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,44 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 1,64, külçe altın yüzde 1,33 getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,07, BIST 100 Endeksi yüzde 0,61 ve DİBS yüzde 1,91 oranında yatırımcısını üzdü.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,71 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,48 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayda geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,53 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN ÇOK BIST 100 ENDEKSİ KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,81 oranıyla yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak tespit edildi.

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