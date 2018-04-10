Martta 775 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Dahilde işleme rejimi kapsamında mart ayında 775 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ekonomi Bakanlığının mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, martta 775 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 2 yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 hariçte işleme izin belgesi, 106 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi 12, resen iptal edilen dahilde işletme izin belgesi sayısı 3 oldu.
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