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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
03.07.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Martılı Şelalesi ve Krater Gölü hayran bırakıyor

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Martılı Şelalesi ve Krater Gölü hayran bırakıyor

KÜTAHYA’nın Simav ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Koyunoba köyü sınırları içerisinde bulunan 1500 rakımlı Akdağ’ın eteklerinde, çam ormanlarının içerisine gizlenmiş 4 mevsim akan Martılı Şelalesi ile Krater Gölü, sunduğu görsel şölen ile ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan ve 40 kilometre yol kat ettikten sonra Simav Çayı’na karışan şelale ile hemen yanı başındaki krater gölünü bölge halkının dışında fazla bilen yok. Bölge halkının yaz aylarında serinlemek için gittiği Martılı Şelalesi ve Krater Gölü, fotoğraf tutkunları için de doğal bir plato niteliği taşıyor.

Martılı Şelalesi ve Krater Gölü hayran bırakıyor
Koyunoba Muhtarı Mustafa Aslantaş (44) şelale ile krater gölün eşsiz bir güzelliğe sahip olmasına karşın Simavlılar tarafından bile fazla bilinmediğine dikkat çekerek, "Burası adeta saklı bir cennet. Bugüne kadar keşfedilmemiş bu saklı cennetin keyfini bizler çıkarıyoruz. Ancak bu güzelliğin turizme kazandırılması gerekiyor. Böyle bir güzelliğin bugüne kadar bırakın yabancıları, yerli halk tarafından bile fark edilememiş olması aslında Simav ve turizm açısından çok büyük bir eksiklik. Saklı cennetin turizme kazandırılması demek, aynı zamanda köyümüzün ve bölgenin kalkınması demek. Yollarının ve tanıtımının bir an evvel yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Şelale ve krater gölü keşfedenlerin buradan vazgeçemediğini ifade eden Aslantaş, "Saklı cennetin güzelliğini görenler yeniden geliyor, hatta içlerinde günlerce kamp yapanlar bile oluyor. Son yıllarda özellikle doğa tutkunlarının adresi haline geldi. Ancak bunları yeterli görmüyoruz" dedi.

Martılı Şelalesi ve Krater Gölü hayran bırakıyor
AĞUSTOS AYINDA BURADA CEKETSİZ DOLAŞILMAZ

Muhtar Aslantaş, Simav’daki gezilecek ve görülecek en önemli mekanlardan birine sahip olmanın kendileri için övünç kaynağı olduğunu belirtip, "İnsan burada ağustos ayında bile üşür. Buraya gelecekler için uyarıda bulunuyorum. Gelirken yanlarında ceketlerini alsınlar. Özellikle kamp yapmak isteyenler battaniyesiz gelmesin. Çünkü burada özellikle saat 15.00 veya 16.00’dan sonra ceketsiz dolaşılmaz" dedi.

 

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