Son dakika haberi: Dev grubun oteli icradan satılık

553 oda ve bin 209 yatak kapasiteli dev otel için 287 milyon 578 bin TL’lik tahmini değer belirlendi. Otelin satışa çıkarılan varlıkları arasında binlerce ağaç ve süs bitkisi de bulunuyor. Tahmini değerin yüzde 50’si üzerinden yapılacak satış ihalesinin ilki 16 Ocak 2020’de. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde 13 Şubat’ta ikinci ihale yapılacak.

4 OTEL GÜNDEMDE

Hazineye ait 89 bin 258 metrekarelik arazi üzerine kurulu otel Haziran 1988 yılında işletmeye açıldı. Otelin 49 yıllık üst kullanım hakkı ise 2037 yılında sona eriyor. Bir başka ifade ile icra ihalesini kazanan taraf, oteli 18 yıl daha işletebilecek. Edinilen bilgilere göre, Kemer’deki oteli icradan satışa çıkaran özel banka, grubun toplam 4 otelinin icradan satışını istedi. Üç otel ile ilgili kıymet takdiri davaları sürerken Kemer’deki otel için satış kararı kesinleşti. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, grubun bankaya toplam borcu ise 1 milyar liraya yakın. Aynı kaynak, icra ihalesi için süreç devam ederken alacaklı bankanın üst yönetimi ile Martı Grubu arasındaki görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Uzun yıllar Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın da başkanlığını yapan iş insanı Halit Narin’in temelini attığı Martı Otelleri AŞ, Türkiye’nin en eski turizm şirketlerinden biri konumunda. İstanbul Ticaret Odası’na kaydı 1967 yılında yapılan Martı Otelleri’ne bağlı toplam yedi otel bulunuyor.