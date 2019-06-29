Marmaris’te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzlara koştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMarmaris’te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzlara koştu
GeriEkonomi Marmaris’te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzlara koştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
29.06.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Marmaris’te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzlara koştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaris’te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzlara koştu

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için deniz kenarları, havuz başları ve su parklarına akın etti.

Hava sıcaklığının 36 dereceyi aştığı Marmaris’te, deniz suyu sıcaklığı 24 dereceyi buldu. Açık alanda daha fazla hissedilen sıcaktan bunalanlar, sokakları boşalttı. Kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi’nde neredeyse kimse kalmadı. Ağaçların gölgesi sıcaktan korunmak isteyenlerin dinlenme yeri oldu.

Sıcak havadan bunalan tatilciler ve kentte yerleşik yaşayanların çoğu ise, sahil kenarlarını, su parklarını veya havuzları tercih etti. Denizde yüzenler, şezlonglarında keyif yaptı. Çocuklarıyla su parklarına gidenler ise kaydırak, dönme dolap ve örümcek gibi oyuncaklarda hem serinledi, hem eğlendi. Su parkında yakar top oynayanlar, birbirlerini havuza atanlar, anın keyfini çıkardı. Havuz başındaki animatörler, turistleri eğlendirmek için hünerlerini sergiledi. Sahiller, su parkları ve havuz başlarında eğlenenler, renkli görüntüler sergiledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İptal ettirmeyen yandı: Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Fabrika ruhsatsız işçiler sigortasız
Terlik kavgası mahkemede bitti
Kaç kez başarısız oldu! Ama yılmadı... Şimdi onu herkes tanıyor