Marmaris'te dede mesleğini yapıyor! Hollywood'a gönderiyor

Hüseyin Kopar’ın dedesi Salman Kopar, İstanbul’da askerlik yaptığı sırada Rum asıllı bir ustadan çarık yapmayı öğrendi. Ardından memleketi Kahramanmaraş’a dönerek mesleği sürdüren Salman Kopar, ailesinin diğer bireylerine de çarık yapmayı öğretti. Kopar Ailesi’nden 5’inci kuşak olarak dede mesleğini sürdüren Hüseyin Kopar, 1990 yılından itibaren ABD ve Avrupa’nın 42 ülkesini gezerek, ürettikleri çarıkların tanıtımını yaptı. 29 yılda kurduğu dostluklar ve tanıtımlar, meyvesini verdi. Hollywood’un dünyaca ünlü yönetmenleri Kopar’a filmlerinde oynayacak oyuncuların giymesi için siparişler vermeye başladı. İlk olarak dünyaca ünlü ABD’li oyuncu ve film yapımcısı Brad Pitt’e çarık yaptı. Çarığın beğenilmesiyle ’Truva’ filmindeki oyuncular için 4 ayrı modelde toplam bin çift çarık üretti. Kısa sürede çarıkların ilgi görmesiyle dünyadaki gelmiş geçmiş en iyi filmler arasında gösterilen Yüzüklerin Efendisi, Kral 8’inci Henry, Aragorn, Gladyatör, Avatar ve Harry Potter gibi yapımlardaki oyuncuların giydiği çarıklar Kopar’ın elinden çıktı. TÜRK ÜNLÜLER VE TÜRK FİLMLERİ DE ÇARIKLAR İÇİN SIRAYA GİRDİ

Hüseyin Kopar, ünü dünyaya yayılan çarıklarını bu defa Marmaris Belediyesi’nce 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda açılan ’Yeni Yıl Kermesi’nde tanıttı. Marmarislilere deriden yapılan çeşitli çanta ve ürünlerin yanı sıra çarıklarını standında tanıtan Kahramanmaraşlı usta Hüseyin Kopar, şunları söyledi: "47 yıldır, atalarımdan kalan mesleğimi beşinci kuşak olarak sürdürüp, çarık üretimiyle uğraşıyorum. Bu mesleği benden sonra oğlum ve kardeşlerim devam ettirecek. Deri elbise, çanta ve özellikle çarıkların yarısı Hollywood filmleri için yapılmaktadır. Örneğin Ocak ayında Avusturya’da çekimleri başlayacak dünyaca ünlü oyuncuların yer alacağı bir film için gösterdiğimiz 6 model beğenildi. Bin 200 çift çarık yaparak göndereceğiz. Dünyaca ünlü aktör, oyuncu ve modellere çeşitli deri ürünlerinin yanı sıra isteklerine göre çarık yapıyoruz. Bu yaptığımız çarıklar su ve denizde giyilebilir. Ayrıca uzun yıllar eskimediği gibi ayak sağlığına zarar vermez. Bunu öğrenen film yapımcıları yoğun ilgi gösteriyor. Hollywood yönetmenleri yanı sıra Türk filmlerinde de çarıklarımız kullanılıyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve pop star Tarkan, özel sipariş yapım çarıklarımızı kullanıyor." Bugüne kadar 47’si yabancı 60 film için toplam 65 bin çarık üreten Kopar, şu an çekim aşamasında olan Türk filmlerine de çarık ile kostüm ürettiklerini belirterek, "Yaptığımız ürünlerle, dünyada Türkiye’nin ismini tanıtmak gurur verici. Marmaris, turizm şehri. Buraya gelenlerin yüzde 80’i yabancı turist. Çarıklarımızın ve deri ürünlerimizin yabancı turistlere tanıtmak için Marmaris’te bir dükkan açmayı planlıyorum" diye konuştu.