Bu görüntüler bugün çekildi... Akın akın geldiler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)
24.04.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

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Marmaris'te turizm sezonunun ilk kruvaziyer yolcu gemisi ’Horizon’ geldi. Gemiden inen çoğunluğu İspanyol turistler şehri gezdi.

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  • Marmaris’e sezonun ilk yolcu gemisi geldi
  • Marmaris’e sezonun ilk yolcu gemisi geldi
  • Marmaris’e sezonun ilk yolcu gemisi geldi
  • Marmaris’e sezonun ilk yolcu gemisi geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Malta bayraklı ’Horizon’ adlı kruvaziyer gemisi, bugün Marmaris Körfezi’ndeki gümrüklü limana demir attı. Gemideki çoğunluğu İspanyol 1572 yolcu ve 616 kişilik personel, limandaki işlemleri sonrası kente giriş yaptı.

Turistlerin büyük çoğunluğu önceden planlanmış kültür turlarına katılırken diğerleri de Kapalı Çarşı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bazı turistler, Yat Limanı’ndaki kafeterya ve restoranlarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Marmaris Liman İşletmesi yetkilileri, "5 aylık süreçte 35 kruvaziyer yolcu gemisi, Marmaris’e gelecek. Horizon adlı gemi, çoğunluğu İspanyollardan oluşan turist getirdi. Ekim ayına kadar 18 sefer düzenleyecek" bilgisini verdi.

Lüks yolcu gemisi, akşam saatlerinde Marmaris’ten ayrılarak turuna devam edecek.

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