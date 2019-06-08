Marmaris, bayramda 1 milyon tatilciyi ağırladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMarmaris, bayramda 1 milyon tatilciyi ağırladı
GeriEkonomi Marmaris, bayramda 1 milyon tatilciyi ağırladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
08.06.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Marmaris, bayramda 1 milyon tatilciyi ağırladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaris, bayramda 1 milyon tatilciyi ağırladı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, uzun Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon civarında kişinin Marmaris’i ziyaret ettiğini söyledi.

Ramazan Bayramı’ndaki tatilde Muğla’nın turizm cenneti ilçelerinden Marmaris de payına düşeni aldı. İlk günden itibaren tatilcilerin akın akın geldiği ilçede otel, tatil köyü, pansiyon, günlük kiralık evler tamamen doldu. Yer bulamayan pek çok kişi de çadırlarda tatilini geçirdi. Gündüz plajlar, havuz başları ve su parkları akşam ise sahil boyunca uzanan caddeler ve çarşılarda yoğunluk yaşandı.

’TURİZMCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ’

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bayram tatilinde turizmcinin yüzünün güldüğünü söyledi. 9 günlük bayram tatilinde Güney Ege Bölgesi’nde nitelikli otellerin hepsinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Bülbüloğlu, "Güney Ege’nin turistik ilçeleri en dolu günlerini yaşadı. Turizmciler için çok verimli bir tatil oldu. Turizmciler için bayram iç pazarda hareketliliğin başladığı gündü. Bunu da devam ettirmeyi düşünüyoruz. İstanbul seçim tarihi belli olmasından önce vatandaşımızın ön rezervasyonları vardı. Okulların kapanması ve seçim bittikten sonra yerli turist sayısı daha da artacaktır. Marmaris ve kırsal turistik mahallelerimizde nitelikli 77 bin yatak kapasitemiz mevcut. Marmaris ve çevresindeki turistik mahallelere dokuz günlük bayram tatilinde 1 milyon civarında yerli turist ziyaret etti. 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerinin ardından Eylül sonuna kadar herşey dahil sistemi çalışan 3 yıldız ve üzeri tüm oteller dolu olacaktır. İç pazar dediğimiz yerli turist ile verimli ve güzel bir turizm sezonu geçireceğiz" dedi.

Bülent Bülbüloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon civarında kişinin Marmaris’i ziyaret ettiğini söyledi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye'nin en uzunu tamamlandı! Dev projeyle içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak
Japonlar seçmişti, Avrupa'nın en güzel kasabaları listesine girmişti... 2 bin 600 yıllık köye akın ettiler!
40 yaş altı dünyanın en zengin kadınları belli oldu! Servetleri dudak uçuklatıyor
Osmanlı’nın hayalindeki liman 2020’de açılacak