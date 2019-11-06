Marmaray’dan geçip Prag’a ulaşacak
ÇİN’in Xi’an şehrinden yola çıkıp, yarın Ankara Tren Garı’ndaki törenin ardından Marmaray’ı geçerek Prag’a gidecek ilk yük treni, Uzak Doğu’dan Batı Avrupa’ya Demir İpek Yolu hayalini gerçekleştirecek.
‘Tek Kuşak Tek Yol’ inisiyatifi çerçevesinde Çin’den Avrupa’ya Marmaray tüp geçidini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük trenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile önemli iş birlikleri sağladık. Bu iş birliklerimizin en önemli meyvelerinden birisi yarın itibarıyla Çin’den Avrupa’ya orta koridorun ilk blok treninin taşımasını gerçekleştireceğiz. Çin’den yola çıkıp yaklaşık 11 bin 500 kilometre gidip, ülkemizden geçip Prag’da neticelenecek bir taşımadan bahsediyoruz. Bu trende 42 konteynerde elektronik eşya taşınacak. Bu taşımanın en önemli özelliklerinden birisi de ‘Asrın Projesi’ olarak saydığımız Marmaray tüp geçidinden geçecek ilk yük treni özelliğini taşımasıdır. Bu kapsamda yarın Ankara’da Tren Garı’nda Ulaştırma Bakanı’mızın ve Çin, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan yetkililerinin katılımıyla karşılama ve uğurlama töreni yapılacak. Bu taşımanın Türkiye parkurunun taşıyıcısı biziz ve bunun gururunu yaşıyoruz” dedi.
Bu arada, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkıp, yarın Ankara Tren Garı’ndaki törenin ardından Marmaray’ı geçerek Prag’a gidecek ilk yük treni, Uzak Doğu’dan Batı Avrupa’ya Demir İpek Yolu hayalini gerçekleştirecek.
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