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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Marmaray’dan geçip Prag’a ulaşacak

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Marmaray’dan geçip Prag’a ulaşacak

ÇİN’in Xi’an şehrinden yola çıkıp, yarın Ankara Tren Garı’ndaki törenin ardından Marmaray’ı geçerek Prag’a gidecek ilk yük treni, Uzak Doğu’dan Batı Avrupa’ya Demir İpek Yolu hayalini gerçekleştirecek.

‘Tek Kuşak Tek Yol’ inisiyatifi çerçevesinde Çin’den Avrupa’ya Marmaray tüp geçidini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük trenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile önemli iş birlikleri sağladık. Bu iş birliklerimizin en önemli meyvelerinden birisi yarın itibarıyla Çin’den Avrupa’ya orta koridorun ilk blok treninin taşımasını gerçekleştireceğiz. Çin’den yola çıkıp yaklaşık 11 bin 500 kilometre gidip, ülkemizden geçip Prag’da neticelenecek bir taşımadan bahsediyoruz. Bu trende 42 konteynerde elektronik eşya taşınacak. Bu taşımanın en önemli özelliklerinden birisi de ‘Asrın Projesi’ olarak saydığımız Marmaray tüp geçidinden geçecek ilk yük treni özelliğini taşımasıdır. Bu kapsamda yarın Ankara’da Tren Garı’nda Ulaştırma Bakanı’mızın ve Çin, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan yetkililerinin katılımıyla karşılama ve uğurlama töreni yapılacak. Bu taşımanın Türkiye parkurunun taşıyıcısı biziz ve bunun gururunu yaşıyoruz” dedi.

Bu arada, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkıp, yarın Ankara Tren Garı’ndaki törenin ardından Marmaray’ı geçerek Prag’a gidecek ilk yük treni, Uzak Doğu’dan Batı Avrupa’ya Demir İpek Yolu hayalini gerçekleştirecek.

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