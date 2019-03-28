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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
28.03.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Marmaray’dan ekonomiye büyük katkı

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Marmaray’dan ekonomiye büyük katkı

Dünya tarihinin en önemli projelerinden olan Marmaray, ekonomiye ‘derin’ katkısı ile göze çarpıyor. Zaman, fiyat ve konfor avantajı sağlayan Marmaray, bugüne kadar yolcu taşımacılığından 800 milyon TL’yi aşan gelir getirdi.

Avrupa ve Asya Kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray, Türkiye ve İstanbul ekonomisine büyük katkılar veriyor. İki yaka arasındaki yolculuk süresini dakikalara indiren hem zaman hem de maddi fayda sağlayan Marmaray, deyim yerindeyse para basıyor. Zeytinburnu Kazlıçeşme durağından Kadıköy Ayrılık Çeşmesi durağına gidecek bir yolcu 2 lira 60 kuruş karşılığında dakikalar içerisinde yolculuğunu tamamlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın açıklamalarına göre açılışının yapıldığı 29 Ekim 2013'ten 2019 yılı Ocak ayına kadar yaklaşık 310 milyon yolcunun yararlandığı Marmaray’ın, yolcu başı kullanım ücreti ortalama 2 lira 60 kuruş olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar 800 milyon TL’yi aşıyor.

Asrın projesi olarak nitelendirilen Marmaray’da günlük ortalama 190 ile 210 bin civarında yolcu taşınıyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete alınan Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile bu rakamın 2 kat daha artacağı bekleniyor.

BANLİYÖ HATTI İLE GÜZERGAH SAYILARI ARTTI

Kıtalararası yolculuğu dakikalara indirgeyen Marmaray, İstanbullunun da gözdesi. Sabah, öğle ve akşam saatlerinde yaka değiştirmenin en hızlı yolu olan Marmaray, Gebze-Halkalı Banliyö hattıyla yeni bir kimlik daha kazandı. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı toplam 43 istasyondan oluşuyor. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı, Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme (Marmaray),Yenikapı (Marmaray),Sirkeci (Marmaray),Üsküdar (Marmaray),Ayrılık Çeşmesi (Marmaray),Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze'den geçiyor..

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