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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.10.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Marmarabirlik'ten rekolte beyanı açıklaması

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Marmarabirlik'ten rekolte beyanı açıklaması

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa "Rekolte beyanları Marmarabirlik'in alım planından uzak olursa, kısıtlama da kaçınılmaz oluyor. Bu yıl bizim için ayrı bir deneyim yılı oldu." dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birlik ortaklarından son 10 yılın en yüksek rakamı olan 85 bin ton rekolte beyanı geldiğini belirterek, "Rekolte beyanları Marmarabirlik'in alım planından uzak olursa, kısıtlama da kaçınılmaz oluyor. Bu yıl bizim için ayrı bir deneyim yılı oldu." ifadelerini kullandı.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, 2010'dan bugüne ürün alımlarını 1 lira kredi kullanmadan kurumun kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Birliğin sürdürülebilir yapısının devam etmesi için krediden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Asa, bu yıl ödeyebilecekleri miktar kadar ürün alımı yapılmasına karar verildiğini aktardı.

Asa, Marmarabirlik'in kooperatif ve ortaklarıyla bu zor yılın üstesinden geleceğine inandığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Rekolte beyanları Marmarabirlik'in alım planından uzak olursa, kısıtlama da kaçınılmaz oluyor. Bu yıl bizim için ayrı bir deneyim yılı oldu. 10 yıldan bu yana kota uygulaması yapılmadı. Geçtiğimiz yıl rekolte beyan miktarı üzerinden alım yapıldı. Sadece 5 yıl boyunca çok az ürün teslim eden ortaklarımız sıkıntı yaşamıştı. Son iki yılda 102 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üretici ortaklara çok büyük destekler verildi. 2019-2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım planı yapıldı. Her zaman üreticimize sahip çıktık.

Geçtiğimiz yıl üreticilerimiz çaresiz kaldığında Marmarabirlik olarak imkanları zorladık ve kapılarımızı sonuna kadar açtık."

Hidamet Asa, bu yıl sıkıntıların asıl nedeninin geçen sene ince tane stok devri olduğunu belirtti.

Bir önceki ürün alım kampanyasında 5 liraya aldıkları ürünün bugün piyasada 3 liradan satıldığını ve Marmarabirlik'in sadece alım fiyatından her kilogramda 2 lira zarar ettiğini bildiren Asa, "Kısıtlamanın yapılmasına etken olan en önemli sebep, ortaklarımızdan gelen 85 bin ton rekolte beyanıdır. Eğer 55-60 bin tonlarda rekolte beyanı gelmiş olsaydı bu kısıtlama olmayacaktı." ifadelerine yer verdi.

Ürün alım ve fiyat politikalarına değinen Asa, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik geçtiğimiz yılın fiyatlarını muhafaza ederek avans fiyat olarak açıklamış ve üreticisini sigorta altına almıştır. Piyasa fiyatlarında bir artış söz konusu olması durumunda üzerine ilave yapılacaktır. Ortaklarımızın teslim edecekleri ürün miktarı, kooperatife son 5 yıl boyunca verdikleri miktarın toplamının 5'e bölünmek suretiyle belirlenmiştir. Kredi kullanarak ürün alımı yapılırsa faiz sarmalına girilir ve kurum çok büyük zarar görür."

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