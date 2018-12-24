Marmarabirlik’te ürün alım kampanyası 31 Aralık günü sona erecek

ÜRÜN alımları ve yaşanan zorluklarla ilgili bilgiler aktaran Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ”Kampanya öncesinde son 10 yılın en yüksek rekoltenin gerçekleşeceğini zor bir yıl olacağını birçok defa dile getirmiştik. Böyle zor bir yılda 52 bin ton ürün alım hedefi belirlenmiş, kooperatiflerimize tahsisastlar yapılmıştı. Alımların başladığı günden bu güne toplamda 50 bin ton ürün alımı gerçekleşmiş olması hedefimize ulaştığımızın bir göstergesidir” dedi.

"HİÇ KREDİ KULLANMADIK"

Ürün bedeli ödemelerinde kredi kullanmayacaklarını ifade eden Asa, ”Bugüne kadar alınan ürün bedellerinin

yüzde 60’ı 15 günlük periyotlarda peşin olarak ödenmişti. Geriye kalan yüzde 40’lık dilimle ilgili ödeme planın kampanyanın sona ermesiyle yapılacak. Göreve geldiğimiz günden bugüne ürün bedelleri ödenirken 1 TL kredi de kullanmadık. Bu yıl da kredi kullanmadan ürün bedelleri ödenecektir. Marmarabirlik; zarar etmeyen, sürekli kar eden, karlılığı yatırıma dönüştüren ve tarihinde ilk defa kendi öz kaynaklarıyla 2017 yılında 17 milyon TL kar payı dağıtan bir kurum haline gelmiştir. Bunun yanında üretim kapasitesini artırmak için bir yılda 45 milyon TL’lik yatırım yapmış bulunmaktayız” diye konuştu.

"HER ZAMAN ORTAKLARIMIZIN YANINDA OLDUK"

Geçtiğimiz yıldan yeterli miktarda orta ve ince dane olarak stokların olduğunu, ortaklarımıza destek olmak amacıyla bu kalibrelerde tekrar alım yapıldığını söyleyen Asa, “Ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşmaktayız. Ortaklarımız kalan yüzde 40 ödeme dilimi ile ilgili ne zaman yapılacağını bekleyeceklerdir. Daha önceki yıllarda imkanlar elverdiğinde, ocak ayı içinde en kısa sürede ödemeler yapılmış, hatta 2016/2017 kampanyasında ürün alımları sona erdikten 4 gün sonra ocak ayı içinde ödemeler yapılarak ortaklarımıza borcumuz kalmamıştır. İmkanlar ölçüsünde ortaklarımıza olan borcumuzun bir gün dahi geciktirilmeyeceğini ortaklarımız çok iyi bilir” açıklamasını yaptı.

"İKİ YILDA REKOR ALIM REKOR ÖDEME"

2018/2019 ürün alım kampanyasında rekoltenin yüksek olması ve Marmarabirlik’in piyasada tek alıcı olarak kaldığına dikkat çeken Asa, ”Ürün alım fiyatlarımızı erken açıklamamıza rağmen özel sektör temsilcileri Marmarabirlik fiyatlarının çok altında bir fiyatla ürün alımı yapmaktadırlar. Ürün alımlarıyla ilgili son iki yıl içinde tarihi bir rekora imza attık. Geçtiğimiz yıl 51 bin 500 ton ürün alarak birliğimizin kurulduğu tarihten bu yana en yüksek alım miktarını gerçekleştirdik. İçinde olduğumuz 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya döneminde 50 bin ton üzerinde ürün alımı gerçekleşmesi durumunda iki yılda toplamda 102 bin ton ürün ve tutar olarak da 640 milyon TL ödeme yapılmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Özkaynakların önemine de dikkat çeken Hidamet Asa, ”Her şeyden önemlisi ürün bedellerinin tamamı Marmarabirlik’in kendi özkaynaklarıyla 1 TL kredi kullanmadan ödenmiş olmasıdır. Kooperatifler bazında ürün alımlarına baktığımızda 14 bin 300 ton ve 107 milyon TL ile Mudanya Kooperatifi birinci sırada” diyerek sözlerini tamamladı.