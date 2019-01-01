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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
01.01.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Marmarabirlik’te alımlar sona erdi, sıra ödemelerde

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Marmarabirlik’te alımlar sona erdi, sıra ödemelerde

Marmarabirlik’te ürün alımları 31 Aralık Pazartesi günü sona erdi. Birlik yeni bir rekora imza atarken, 351.5 milyon TL tutarında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Son 10 yılın en yüksek rekoltesinin gerçekleştiği bu zor yılda 51 bin ton ürün alımı ile tarihi bir rekora dah

MARMARABİRLİK’TE 12 Ekim’de başlayan ürün alım kampanyası 31 Aralık Pazartesi günü sona erdi. Bu yıl 500 milyon lira ciro hedefini yakalayarak, 2023 hedefini 1 milyar liraya yükselten birlik, 2018-2019 iş yılı ürün alım kampanyasında 351.5 milyon TL karşılığında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Ürün alımlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, "Marmarabirlik bu zor yılda yine ortaklarının yanında oldu. Bugüne kadar ortaklarımıza 211.5 milyon TL ödendi. Ortaklarımıza 140 milyon TL borcumuz kaldı" diye konuştu.

Başkan Asa, 2018 yılında alınan ürün miktarı ve bedelleri hakkında yapmış olduğu değerlendirmede, “2017 yılında 51 bin 500 ton ürün alımı yapıldı, 2018-2019 kampanyasında 51 bin ton ürün alınarak son 2 yılda üst üste alım rekoru kırıldı. 2018-2019 alım kampanyasında üreticilerimizden 351.5 milyon TL karşılığı toplam 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi. Bugüne kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığı 15 günlük periyotlarda ödendi. Ürün alım kampanyası sonuçlandığından, birliğin mali imkanları değerlendirilecek olup, ürün bedellerinin kalan yüzde 40’lık kısım ortaklarımıza 2 taksitte ödenecektir. Bu ödeme takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” şeklinde konuştu.

2019 yılının Marmarabirlik için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Hidamet Asa, "2017-2018 ve 2018-2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemleri ürünün 'var' yılıydı. İklim koşullarının uygun geçmesi nedeniyle, önümüzdeki yılın da ‘var’ yılı olacağı görülüyor. Zor bir yıl daha bizleri bekliyor. Bundan dolayı Marmarabirlik’in almış olduğu ürünü satışa çevirmesi ve depolarındaki stokları boşaltması gerekir. Ürün alımlarımızı değerlendirdiğimizde yüzde 50’sinin 18-25 kalibre arasında olduğunu, bunun da satışlara olumlu yansımasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Yeni yıl mesajında ise Başkan Hidamet Asa, "2019 yılının stoklarımızın azaldığı, yurt içi ve yurt dışı satışlarımızın arttığı, kârlılığın yatırıma dönüştüğü, birlik kooperatiflerine ve ortaklara değer katan bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

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