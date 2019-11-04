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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.11.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Marmarabirlik'in alım bütçesi 340 milyon lira

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Marmarabirlik'in alım bütçesi 340 milyon lira

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019-2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım planı ve 340 milyon lira alım bütçesi yapıldığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik ürün alımlarının başladığı 21 Ekim'den bugüne 5 bin 500 ton alım gerçekleştirdi.  Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, gerçekleşen alımların yüzde 65'inin 180-230 kalibre arasında ve
ortalama fiyatın da yağlık dahil 9,6 lira olduğunu belirtti.

Tarım ilçe müdürlükleri ve ziraat odalarının yaptıkları maliyet hesabında 1 kilogram zeytinin üretim maliyetinin 5 lira olarak tespit edildiğini ifade eden Asa, geçen yıl Marmarabirlik'in piyasada tek alıcı olarak kaldığını ve bu kampanya döneminde de aynı durum olduğunu aktardı. Asa, Marmarabirlik'in stokları, finans durumu ve yıllık satışları değerlendirilerek ürün alım planının yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2019-2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım planı ve 340 milyon lira alım bütçesi yapıldı. Marmarabirlik'in 340 milyon liralık ürün bedelini ödeyecek gücü var. Bu rakamın dışında yapılacak plansız bir alım, birliği sıkıntıya sokacaktır. Son iki yılda ihtiyacımız olmadığı halde ortaklarımızı desteklemek amacıyla aldığımız ince dane stok devrinden dolayı piyasada rekabet şansımız azalmıştır. Bugün ise özel sektör tarafından 280 kalibre ürünün 4 liraya alındığını üreticilerimiz çok iyi biliyor. Bunun için gün Marmarabirlik'e sahip çıkma günü. Alım planının dışına çıkılması durumunda ödeme takviminde aksaklık yaşanır. Ürünü aldıktan sonra bedellerini zamanında ödeyemezsek ortaklarımıza zarar vermiş oluruz. Çünkü onlar da Marmarabirlik'in ödeme takvimine göre plan yapmaktadırlar."

"2023 YILI HEDEFİMİZ YILDA 50 BİN TON ÜRÜN SATMAK"

Üreticinin ve Marmarabirlik'in geleceğini düşündüklerini dile getiren Asa, satışları artırmak için planlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini
anlattı. Asa, 2009 yılında 23 bin ton olan yıllık satış ortalamasının düzenli bir artış ivmesiyle 2019 yılı sonunda 40 bin tonlara ulaşacağını ön gördüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik'in satış kaygısı yoktur. Yeter ki istediğimiz kalibrelerde ürün gelsin. Piyasanın talepleri ve tüketicinin tercihleri dikkate alınarak yapılacak ürün alımları satışlarımızı daha da artıracaktır. 2023 yılı hedefimiz de yılda 50 bin ton ürün satmak. Göreve geldiğimiz günden bugüne kota uygulaması hiç yapılmadı. İlk defa ürün alımlarında kısıtlama yapmak zorunda kaldık. Beş yıllık ortalamaları düşük olan ortaklarımız isteseydi yağlık zeytin
vererek bile ortalamalarını yükseltebilirdi. Göreve geldiğimiz günden bugüne 50-55 bin tonlarda olan depolama kapasitemiz 80 bin tonlara çıkarıldı. Üreticilerimizden daha fazla ürün almak için kooperatifimizin depolama kapasitesini 100 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz."

 

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