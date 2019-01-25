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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Marmarabirlik üreticiye erken ödeme yapacak

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Marmarabirlik üreticiye erken ödeme yapacak

Birlik yönetimi daha önce 30 Ocak'ta yapılacağını açıkladığı ödemeyi 5 gün öne çekti.

Marmarabirlik, 2018-2019 iş yılında 351 milyon lira karşılığında alımını yaptığı ve 211,5 milyon lirasını ödediği ürün bedelinin kalan kısmının yarısını da bugün ödeyecek.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2019 alım kampanyasında 351 milyon lira karşılığında 51 bin ton ürün alan Marmarabirlik, bu bedelin yüzde 60'ını 15 günlük periyotlarda ödedi.

Alım kampanyasının sona ermesinin ardından, Birliğin mali imkanları değerlendirilerek üreticilerin alacaklarının kalan bölümünün yarısının 30 Ocak yerine bugün ödenmesi kararı alındı.

"MAYIS AYINDAKİ SON DİLİM ÖDEMEYİ DE ERKENE ALABİLİRİZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birliğin satışlarının olumlu gitmesinden dolayı ürün bedeli ödemesini 5 gün öne çektiklerini belirtti.

Mayıs ayındaki son dilim ödemenin de Birliğin imkanlarının elvermesi durumunda erkene alınabileceğini bildiren Asa, şunları kaydetti:
"2018-2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemi ürünün 'var' yılıydı. Bu zor yılda 51 bin ton ve 351 milyon lira bedelle ürün alımı gerçekleştirdik. Ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığı olan 211,5 milyon lirayı üreticilerimize ödemiş, kalan borcumuzun yarısını da 30 Ocak tarihinde ödeneceğini açıklamıştık. Daha önce mali imkanlar elverdiği sürece ortaklarımızın alacaklarının en kısa sürede ödenmesinin sözünü vermiştik. Marmarabirlik'in satışlarından geri dönüşler olumlu yönde gerçekleştiğinden ödeme gününü öne çekme kararı aldık. Üreticilerimizin alacakları son dilim olan 77,5 milyon lira da ödenerek ortaklarımıza borcumuz kalmayacak."

Asa, özel sektörden daha yüksek fiyatla alım yaptıklarına ve bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesi için hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkati çekerek, bu kampanya döneminde de ödemelerin kredi kullanılmadan yapılacağını i bildirdi.

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