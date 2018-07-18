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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
18.07.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Marmarabirlik ihracat rakamlarını lojistik merkezi kurarak yükseltecek

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Marmarabirlik ihracat rakamlarını lojistik merkezi kurarak yükseltecek

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik tarafından Almanya’nın Köln şehrinde kurulması planlanan üretim ve depolama tesisine yönelik çalışmalar devam ediyor.

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdürü İsmail Acar, tesisin fizibilite çalışmaları için Köln’e giderek bir dizi temasta bulundu. Başkan Asa, kurulacak depolama tesisinin hali hazırda devam eden transit ticaret faaliyetleri için lojistik merkez olmasının planlandığını söyledi. Asa, arsanın tapu devir işlemlerinin tamamlandığını da belirterek, NRW. INVEST Germany Kalkınma Ajansı hibe fonlarından yararlanılacağına dikkat çekti. Arsanın, Köln Belediyesi’nden uygun şartlarla alındığını ifade eden Başkan Asa, planlanan projenin değişen dünya ve yeni pazarlama stratejisi adına büyük önem taşıdığını da vurguladı.

Marmarabirlik ürünlerinin Avrupa’da önemli ölçüde tercih edildiğine dikkat çeken Asa, “Avrupa satışlarımızda raflarda yok duruma düşmemek için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte depolama tesisi yapılması yönünde karar alınmıştı. Alman Kalkınma Ajansı’ndan destek alınarak projemiz gerçekleştirilecek. Alınacak teşvik ile arsa maliyeti haricinde Marmarabirlik öz kaynakları kullanılmadan yatırımın tamamlanmasını öngörüyoruz” diye konuştu

LOJİSTİK MERKEZİ OLACAK

Köln ziyaretinin önemine işaret eden Hidamet Asa, “Avrupa’da bulunan bayilerimize ürün ulaştırmamız 15-20 günlük süre zarfında oluyordu. Köln’de yapılacak tesisimiz önemli bir lojistik merkezi olma yönünde hizmet verecek. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ihracat hedeflerimiz de artacaktır. Avrupa ülkelerindeki satış noktalarımıza günlük sevkiyat olacağından ürünlerimizin market raflarında yok durumu yaşanmayacak” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yenilikçilik düşüncesiyle emeğe duyulan saygıyla birlikte stratejik yatırımlar yapıldığına da dikkat çekti. Değişim-dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle daha güçlü kooperatif ve daha güçlü Marmarabirlik için çalıştıklarını ifade eden Başkan Asa, “Önümüzdeki ürün alım döneminde en az 70 bin ton ürün almayı, ambalajlı olarak yılda 50 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz. Yarım asırlık bir kurumun sorumluluğunun bilinciyle Marmarabirlik’i gelecek nesillerimize emanet ederken, güçlü bir şekilde teslim etmek arzusundayız“ derken, üretici ortaklarından aldıkları güçle Marmarabirlik’in çok daha iyi yerlere geleceğini sözlerine ekledi.


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