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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.10.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Marmarabirlik fiyatları açıkladı

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Geçen hafta yapılan kooperatifler toplantısı sonrasında 12 Ekim Cuma günü alımlara başlayan Marmarabirlik yönetim kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda ürün alım fiyatlarını da belirledi. Ortalama olarak yüzde 10 artış yapılarak, tavan fiyat 12.60 TL, taban fiyatta 4.80 TL, yağlık 3.25 TL olarak belirlendi.

MARMARABİRLİK tarafından daha önce, 52 bin ton ürün alınacağı açıklanmış ve bu konuda kooperatiflerin bölge rekoltesi, gelen rekolte beyanları ve depo kapasiteleri göz önünde bulundurularak kooperatiflerin alacağı miktarlar belirlenmişti. Ayrıca ürün alımlarına dair usul ve esasların kooperatif yönetim kurullarının yetkisine bırakıldığı ifade edilmişti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bugüne kadar üreticilerimizden gelen taleplere her zaman olumlu yaklaştık. Üreticimizi mağdur edecek hiçbir eylemde bulunmadık, üreticimizin her zaman yanında olduk. Böyle zor bir yılda ortaklarımızdan beklentimiz, kooperatiflerine sahip çıkmalarıdır. Her zaman kooperatif bizim denilmektedir. Kooperatif sizin. Zor günde sizin yanınızda olan kooperatifinize destek verme sırası şimdi ortaklarımızdadır” dedi.

Marmarabirlik'te geçmişte yaşanan sıkıntılı günlerin çabuk unutulduğunu belirten Başkan Asa, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Görüyoruz ki, 2007 yılında İzmir kara yolunun trafiğe kapatıldığı, yolların kesildiği dönemler çabuk unutulmuş. 2010 yılında göreve geldiğimiz gün uçurumun kenarında bir Marmarabirlik devraldık. Geçmişte zeytin alamayan, satamayan, ürün bedellerini zamanında ödeyemeyen, yatırım yapmayan, sürekli zarar eden, günden güne eriyen bir Marmarabirlik vardı. Bugün ise, yüksek miktarda zeytin alan, ürün bedellerini zamanında ve 1 TL kredi kullanmadan ödeyen, satışlarını yüzde 75 arttıran, ihracat yaptığı ülke sayısını 18’den 54’e çıkaran, ihracatını yüzde 80 arttıran, gübre ve zirai ilaç desteği veren, kredi limitlerini yüzde 100 arttıran, sürekli kar eden, karlılığı yatırıma dönüştüren, geçmiş dönemin borcunu halen taksitler halinde ödeyen, kar payı dağıtan ve her geçen gün büyüyen bir Marmarabirlik var.”

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Üreticilerimiz sadece bir yılı düşünmesin. Güzel giden bir sistem var. Bunu bozmak mı, yoksa bu güzel sistemin devam etmesini mi istiyorlar? Bu kampanya döneminde bunların sorgulanmasını gereken bir yıl olduğunu belirtmek isterim. Ülkemizin zorlu bir imtihandan geçtiği bugünlerde, ortaklarımızın da önceliği Marmarabirlik olmalıdır. Piyasa şartlarında 0.10 kuruş fiyat farkıyla başka bir alıcıyı tercih etmemelidir. İri daneyi tüccara satmak veya havuza koymak, ince daneyi de kooperatife getirelim düşüncesi olursa, Marmarabirlik için bir yıkım olur, buna da müsaade edemeyiz.”şeklinde konuştu.

Başkan Asa, “Üretimle ilgili arz fazlalığı mı var, tüccar geçtiğimiz yıl fiyatlarının altında alım yapmaktadır. Kaos ortamı oluşturulmaya çalışılmakta ve ürün ucuza kapatılmak istenmektedir. Maksat üreticinin panik yapmasıyla, iri dâneyi kendileri alıp ince dâneyi de kooperatife yönlendirmektir. Geçtiğimiz yıl stoklarımızda olan orta ve ince dâne de yeterli miktarda ürünümüz var. Olgunlaşmış olarak üretici havuzunda olan ince dâne fiyatlarını herkes çok iyi biliyor. Kimse bizden havuzunda satamadığı ürüne piyasa şartlarının üzerinde fiyat istemesin. Planlanan alım miktarı ve ürün alım fiyatlarına bakacak olursak, üreticiye sahip çıkan tek bir kuruluş var o da Marmarabirlik. Üreticilerimiz bunu çok iyi değerlendirmelidir. Bu zorlu kampanya döneminde açıklanan fiyatlarla Marmarabirlik olarak üreticimizin bir kez daha yanında olduğumuzu gösterdik” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Sonuçta zeytin tekel ürünü de değil. Tarım ürünlerinde her zaman artış ve düşüşler yaşanmaktadır. Tamamen arz-talep dengesiyle ilgilidir. Bu yıl fiyatlarda düşüş olmamasının tek sebebi ortaklarımızın Marmarabirlik gibi bir kuruluşa sahip olmalarıdır” diye konuştu.

 

ZEYTİN YAĞI LOBİSİ İŞ BAŞINDA

Başkan Asa, zeytin yağı fiyatlarına da işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Zeytin yağı fiyatlarının düşeceği yönünde bir algı operasyonu yapılmaktadır. Yurtdışından zeytinyağı ithal edileceği dedikodusu yayılarak, yağlık zeytin fiyatlarını aşağı çekmek ve üreticiden yağlık zeytini ucuza kapatmak isteyen bir lobi var. Yüzde 32’ler seviyesinde gümrük vergisi ödenmeden zeytinyağı ithalatı asla yapılamaz, üreticimiz bunu çok iyi bilsin. Zeytinyağı ithalatı yapılabilmesi için DİR (dahilde işlem rejimi) kapsamında mevzuat düzenlemesi gerekmektedir. Dolayısıyla ‘dışarıdan zeytin yağı gelecek’ şeklindeki söylentilerin hiçbir dayanağı yoktur. Marmarabirlik olarak yüksek miktarda zeytin yağı ihtiyacımız var. Bu kapsamda 3 bin ton zeytin yağı almayı planlıyoruz. Yağlık fiyatımız 3.25 TL’dir. Yağlık alımlarımızda gerekirse günün piyasa şartlarına göre fiyat artırılacaktır. 2018-2019 ürün alım kampanyasının zeytin üreticilerimize bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum.”

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